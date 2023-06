Iliad lancia le eSIM per tutti i suoi clienti: come attivarle e quanto costano

Iliad, il quarto operatore mobile in Italia, ha annunciato il lancio delle eSIM per tutti i suoi clienti, sia nuovi che esistenti. Le eSIM sono delle schede SIM virtuali che si possono attivare tramite un codice QR, senza bisogno di una scheda fisica.

Le eSIM offrono diversi vantaggi, come la possibilità di cambiare operatore in modo più semplice e veloce, di usare due numeri sullo stesso smartphone (se supportato) e di risparmiare spazio e materiali. Iliad è il primo operatore in Italia a offrire le eSIM a tutti i suoi clienti, senza limitazioni o vincoli. Infatti, le eSIM di Iliad sono trasferibili in qualsiasi momento, anche su un altro dispositivo o su una SIM fisica, senza costi aggiuntivi. Inoltre, le eSIM di Iliad sono compatibili con tutti gli smartphone che supportano questa tecnologia, come gli iPhone dal modello XS in poi, i Samsung Galaxy S20, S21, Z Flip e Z Fold, i Google Pixel 3, 4 e 5 e i Motorola Razr.

Per attivare una eSIM di Iliad, basta seguire questi semplici passaggi: accedere all’area personale del sito o dell’app di Iliad, selezionare la voce “Attiva la tua eSIM”: scegliere se trasferire il proprio numero su una eSIM o attivare una nuova offerta con eSIM, seguire le istruzioni per scaricare il profilo eSIM sul proprio smartphone tramite il codice QR, confermare l’attivazione tramite SMS.

Il costo dell’attivazione della eSIM è di 10 euro, lo stesso della SIM fisica. Tuttavia, per i nuovi clienti che attivano una offerta con eSIM entro il 30 giugno 2021, il costo è scontato a 5 euro. Inoltre, per i clienti esistenti che vogliono trasferire il proprio numero su una eSIM, il costo è gratuito fino al 31 luglio 2021.

Le offerte di Iliad con eSIM sono le stesse delle offerte con SIM fisica, ovvero: Iliad Giga 50: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di internet in Italia e 7 GB in Europa a 7,99 euro al mese, Iliad Giga 60: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 60 GB di internet in Italia e 8 GB in Europa a 9,99 euro al mese, Iliad Giga 80: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 80 GB di internet in Italia e 10 GB in Europa a 11,99 euro al mese, Iliad Giga 120: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 120 GB di internet in Italia e 12 GB in Europa a 14,99 euro al mese.

Iliad ha dichiarato di aver raggiunto i 7 milioni di clienti in Italia grazie alla sua strategia basata sulla trasparenza, sulla semplicità e sul rispetto dei consumatori. Con il lancio delle eSIM, Iliad vuole confermare la sua posizione di operatore innovativo e competitivo nel mercato italiano.