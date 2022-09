Huawei: ufficiali i tablet MatePad Pro 12.6 e MateBook E GO (2-in1)

Ascolta questo articolo

Al secondo round dell’evento Huawei, il brand cinese, che in apertura si era dedicato ai top gamma telefonici della serie Mate 50, ha presentato molte altre novità, tra cui le più importanti hanno riguardato senza dubbio due nuovi portatili, uno dei quali con Windows 11.

Partendo dai tablet, il MatePad Pro 12.6 (286,5 x 184,7 x 6,5 mm per 609 grammi) ha un display da 12.6 pollici, di tipo OLED con risoluzione a 2.560 x 1.600 pixel, 120 Hz di refresh rate e supporto alla M-Pencil: la fotocamera anteriore arriva a 8 megapixel, come l’ultragrandangolare inserita nella duplice multicamera posteriore, comprensiva pure di un sensore principale da 13 megapixel, oltre che di un sensore 3D per la profondità e del Flash LED. Lato audio, nel sistema Huawei Sound, vi sono 4 microni e la bellezza di 8, dicasi otto, speaker per un audio davvero avvolgente.

Destinato alla produttività, tanto che il layer Harmony OS 3.0 a base Android supporta anche mouse, tastiera e un’opzionale interfaccia desktop, il tablet MatePad Pro 12.6 è mosso dal rodato processore Kirin 9000E con GPU Mali-G78 negli allestimenti da 8/128 GB (4.699 yuan o 677 euro), 8/256 GB (5.199 yuan o 750 euro), 12/512 GB (7.499 yuan o pressappoco 1.080 euro).

Tra le connettività, il MatePad Pro 12.6 metterà (dal 21 Settembre) a disposizione il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi, una USB Type-C 3.1 e non si fa mancare il GPS col Glonass: la batteria, da 10.050 mAh. supporta la ricarica inversa senza fili a 10W, quella wireless a 27W, e quella rapida cablata a 40W.

Mosso da Windows 11 Home (con la funzione “transit station” che si occupa di “raccolta e l’utilizzo di dati tra diverse applicazioni“), è invece il super autonomo (sino a 14 ore di funzionamento) MateBook E GO (7,68 mm di spessore per 710 grammi di peso, in Nebula Grey e Snow White). Si tratta di un tablet con uno schermo da 12.35 pollici risoluto in 2.5K (2560×1600p), con 120 Hz di refresh rate, 400 nits di picco, supporto allo spazio colore DCI-P3 (100%), grande precisione cromatica (Delta E inferiore a 1), certificazione TÜV Rheinland (anti sfarfallio e bassa emissione di luce blu), 88% di screen-to-body, e supporto alla M-Pencil (2 ms di latenza, 4096 livelli di pressione) attaccabile magneticamente di lato. All’interno di questo tablet accompagnabile da una cover in 4 colori con kickstand, a meno di non renderlo un 2-in-1 mediante una tastiera Bluetooth colorata (Nebula Grey, Snow White, Interstellar Blue e Sakura Pink) con trackpad e tasti da 1.3 mm di corsa, opera un processore Intel Core di 12a generazione (alcune fonti però riportano il Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, del 40% più potente in single core, e dell’85% più potente in multi-core della precedente generazione, usata però per la versione con LTE) coadiuvato da 8 o 16 GB di RAM (LPDDR4X) e da 256 o 512 GB di storage.

Non mancano due fotocamere, una davanti da 8 mpx e una dietro da 13 mpx, e un impianto audio con 4 microfoni e due speaker. Tra le dotazioni del MateBook E GO spiccano una batteria da 45.84 Wh caricabile rapidamente a 65 W, e diverse porte (un mini-jack da 3.5 mm. due USB Type-C): le connettività senza fili prevedono il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6. Secondo quanto pubblicato dall’azienda, il MateBook E Go da 8/256 GB (spedito dal 21 Settembre ma in pre-ordine da oggi) costerà 4.199 yuan (sui 606 euro) mentre quello da 16/256 GB verrà 4.999 yuan (pressappoco 721 euro), per arrivare ai 5.499 yuan (circa 798 uro) della versione performance con 16+512 GB.

A margine dell’evento, non sono mancati gli accenni ad altri prodotti. In particolare, si è palesato uno speaker Huawei Sound X Gilt Theater Edition, con campo sonoro Devialet Theater e placcatura in oro a 18 carati (2.499 yuan o 362 euro), e due nuovi colori (Vitality Orange, Island Blue) per lo speaker Sound Joy. A quanto pare, lo strizzatissimo (0,266Cd come coefficiente aerodinamico) suv ibrido plug-in AITO M5 EV non è stato messo da parte: secondo quanto spiegato da Huawei, lo stesso, con ruote da 20 pollici, fari anteriori a occhi di leone, frontale a muso da squalo, fanali posteriori passanti ad ala d’aquila, vano portaoggetti anteriore, avrà un HUD (Head-up Display) con altezza regolata in modo intelligente, e sarà molto attento alla ricarica dei nostri dispositivi (18W di carica cablata, 66W di carica veloce cablata, 40W di carica wireless).