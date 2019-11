Sound X: ufficiale anzitempo lo smart speaker premium di Huawei

Non manca molto al prossimo evento aziendale, nel corso del quale verranno presentati diversi dispositivi interessanti, che Huawei si è già lasciata scappare la scheda tecnica, a questo punto ufficiale, stante la diffusione del relativo manuale d’uso, del suo primo vero smart speaker premium, denominato pomposamente Huawei Sound X.

Di recente, il colosso cinese ha già compiuto una sortita nel segmento degli smart speaker Bluetooth, mediante il sempre cilindrico Ai Cube (su Amazon Italia, a 179.90 euro) che, nato come hub per condividere la connettività 4G a 300 Mbps in download (quindi cat.6), implementa anche un potente sound system, ed il supporto al concierge virtuale Alexa.

Tuttavia, secondo i dati condivisi nel microblog asiatico Cina Weibo, il noto brand Huawei sarebbe già pronto ad uno step successivo, attraverso un vero speaker intelligente top, somigliante all’attuale HomePod di Apple, con una forma a capsula dalle dimensioni importanti (165 x 203 mm, con i 3.5 kg di peso attribuiti alla presenza di un corpo in metallo) ed i canonici comandi sul tettuccio: qui, nello specifico, saranno collocati i tasti fisici (alternativi a quelli touch ed a quelli impartiti via companion app HiLink) per attivare o meno il microfono (utile per le chiamate in vivavoce), regolare il volume, ed un pulsante multifunzione.

Dotato d’una scheda tecnica, per il settore, considerata di alto profilo, Huawei Sound X monterà un processore a quattro core, da 1.5 GHz di clock frequency, associato a 512 MB di RAM ed 8 GB di storage locale: le connessioni di bordo, invece, si sostanzieranno nel supporto al Bluetooth 5.0 ed al Wi-Fi ac a doppia banda (2.4 e 5.0 GHz), e nella presenza del modulo NFC.

Elemento nevralgico del nuovo Huawei Sound X, prezzato ad un listino ancora non pervenuto, sarà l’audio immersivo a 360°, erogato secondo lo schema a 5.1 canali tipico dei sistemi audio virtuali di tipo home theater, grazie ad un array ben strutturato: quest’ultimo prevederà, a supporto dei bassi, due generosi (visti i relativi 3.5 pollici) subwoofer, per un totale di 60 W, orientati verso l’alto mentre, puntati verso il basso, saranno schierati ben 6 altoparlanti, per un’emissione potente 48 W, da 1.5 pollici cadauno.