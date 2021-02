Huawei P40 4G: ufficiale il cameraphone medio-gamma "convertito" al solo 4G

Senza troppo clamore, tramite la comparsa sullo store asiatico JD.com, dopo le avvenute certificazioni TENAA, è stato ufficializzato da Huawei un nuovo smartphone, ovviamente privo dei Google Services (e con a bordo i propri HMS), nella serie P40, il P40 4G, destinato a far compagnia ai già noti P40 5G, P40 Pro, Pro +, P40 Lite, il P40 Lite 5G, il P40 Lite E.

Cadenzato nelle livree Frost Silver e Dark Blue, impermeabile IP53, lo Huawei P40 4G (48,9 x 71,06 x 8,5mm, per 175 grammi) propone un display AMOLED da 6.1 pollici risoluto in FullHD+ e con 60 Hz di refresh rate, che in un foro a pillola in alto a sinistra propone una selfiecamera da 32 megapixel (principale e profondità, f/2.2) e un sensore IR per il Face Unlock, presente quale sistema di sicurezza aggiuntivo rispetto al fingerprint under-display.

Sul retro, un semaforo propone una tripla fotocamera laterale, da 50 (principale, SuperSensing RYYB, f/1.9), 16 (ultragrandangolo, f/2.2), e 8 (teleobiettivo, f/2.4) megapixel. In tema di connettività, lo Huawei P40 4G è ben completo, col Dual SIM, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0, il GPS (A-GPS, Galileo, Glonass, QZS), l’NFC per i pagamenti a sfioramento e la microUSB Type-C, con cui caricare velocemente, a 22.5W, la batteria da 3.800 mAh.

La connettività mobile, rispetto al modello standard, è ovviamente il solo 4G, portato in dote dal processore Kirin 990 (con GPU ARM Mali G-76 MP16) qui predisposto per l’LTE, realizzato con un processo a 7 nanometri standard, più lento nei core minori (2.09 GHz vs i 2.36 GHz dell’iterazione 5G), coadiuvato da 8 GB di memoria RAM per il multi-tasking, e da 128 GB di storage, espandibile tramite le consuete schedine NM proprietarie.

Animato da Android 10 sotto l’interfaccia EMUI 10.1, il nuovo Huawei P40 4G ha fatto il suo esordio sul mercato cinese, ove risulta acquistabile, in attesa di un eventuale esordio nel Bel Paese, al prezzo di 3.988 yuan, corrispondenti a pressappoco 507 euro.