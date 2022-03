Honor X7: in campo il middle-range 4G con Android 11

Dopo l’X8 è venuto l’X9. E dopo quest’ultimo, curiosamente Honor non ha messo in campo un X10 ma ha presentato, ancora in Malesia (e senza prezzo), un altro smartphone middle-range economico, rappresentato dall’Honor X7, redatto nelle colorazioni Titanium Silver e Ocean Blue, con una spiccata ispirazione estetica verso il Play 30 Plus.

Honor X7 ha uno chassis (167.59 x 77.19 x 8.62 mm, per 198 grammi) che, frontalmente, pone un notch a U, per la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0), che poco spazio toglie al display: quest’ultimo, tra cornici che risultano evidenti ma non eccessive (a parte il mento), si sostanzia in un LCD IPS da 6.74 pollici risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel), con 260 PPI, 19,9:9 di aspect ratio, 84.8% di screen-to-body, 90 Hz di refresh rate. La coverback del device propone una quadcamera con un design a doppio anello.

Quello superiore propone un sensore principale da 48 (f/1.8, zoom digitale 8x, video anche FullHD), accompagnato – in quello inferiore – da un sensore da 5 per i panorami via ultragrandangolo (f/2.2), e da una coppia di sensori da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per le macro e uno per la profondità. Lato audio, è presente il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie audio.

Ai timoni di comando, l’Honor X7 vede schierato l’octacore Snapdragon 680 proposto da Qualcomm assieme alla scheda grafica Adreno 610 in un allestimento con 8 GB di RAM (espandibile di altri 2 via RAM Turbo) e 128 GB (espandibile via microSD) di storage. Non manca di certo l’energia al device che, provvisto d’una batteria da 5.000 mAh, provvede a caricarla rapidamente, a 22.5W, via microUSB Type-C, in un array di connettività che, pur privo di 5G, comprende il Dual SIM 4G, il GPS, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac/5 e il GPS (con reti di posizionamento Beidou, Glonass, Galileo). Purtroppo, manca l’NFC, e lo scanner per le impronte digitali è posto di lato, nel pulsante d’accensione.

In conclusione, il software. Niente Magic UI 5.0 o Android 12, col costruttore che ha ripiegato ancora sull’interfaccia Magic UI 4.2 celante Android in versione 11.