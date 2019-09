Honor Play 3: smartphone medio-gamma interessante, ma con qualche compromesso

Nella stessa giornata in cui ha ricevuto i crismi dell’ufficialità l’Honor 20S, dallo spin-off low cost di Huawei è stato presentato anche un altro smartphone di fascia media, l’Honor Play 3, decisamente giovanile per look e costo, ma non per questo meno apprezzabile quanto a soluzioni tecniche.

Honor Play 3, diretto erede del Play 5 stante l’atavico terrore dei cinesi per il numero 4, ha un frontale decisamente pulito, con cornici laterali contenute, ed una fronte praticamente inesistente, vista la collocazione della selfiecamera, da 8 (f/2.0) megapixel all’interno di un microscopico (4.5 mm) forellino in alto a sinistra: grazie a tali scelte, il 90% di valore dichiarato in termini di screen-to-body spetta al display LCD IPS da 6.39 pollici, con risoluzione HD+ (269 PPI).

Il retro, privo di uno scanner per le impronte digitali, su uno sfondo che può essere scelto nelle nuance alternative Aurora Blue, Flame Red, e Magic Night Black, propone solo una multicamera, con sensori da 48 (f/1.8) + 8 (grandangolo da 120%, f/2.4) + 2 (profondità, f/2.4) megapixel, tutti allineati a sinistra, giusto sopra il Flash LED. I pulsanti fisici, invece, sono tutti collocati a destra.

All’interno del telaio (158.9 x 76.1 x 8.1 mm, per 176 grammi), moderatamente impermeabile (IP5x), è presente lo stresso processore octacore (2.2 GHz) a 12nanometri, con intelligenza artificiale, previsto a bordo dei “cugini” Y9 Prime 2019 e P smart+ 2019 di Huawei: si tratta del Kirin 710F messo in coppia con una scheda grafica Mali-G51 MP4 (potenziata in ottica gaming via GPU Turbo 3.0). La RAM e lo storage (con file system EROFS, espandibile) prevedono le combinazioni da 4+64 (126 euro, o 1.000 yuan), 4+128 e 6+64 GB (ambedue a 164 euro, o 1.300 yuan).

Chiudono il novero delle specifiche per l’Honor Play 3, lato software l’interfaccia EMUI 9.1.1 basata su Pie 9.0 e, in ambito hardware, sia le connettività (Wi-Fi n, Dual SIM con 4G, Bluetooth 5.0, GPS con A-GPS/BDS/Glonass, jack da 3.5 mm con Radio FM), che la batteria, da 4.000 mAh, caricabile via microUSB 2.0.