Huawei P smart+ 2019: ufficializzato il nuovo medio gamma, con triplice postcamera, ma senza NFC

Facendo seguito allo smartphone P smart 2019 da qualche mese giunto ufficialmente anche in Italia, il colosso della telefonia mobile, Huawei, ne ha ufficializzato – senza troppo clamore quanto a marketing – una variante denominata (senza troppa fantasia) Huawei P smart+ 2019.

Il nuovo Huawei P smart+ 2019 ( 155,2 x 73,4 x 7,95, per 160 grammi) somiglia molto al predecessore, a cominciare dalla scelta di un design waterdrop based, ovvero con notch a goccia ma, sul retro, oltre allo scanner circolare per le impronte digitali, è presente un sensore fotografico in più, rendendo triplice la postcamera: per una miglioria che arriva, qualcosa rimane (in negativo), stante la scocca ancora in plastica seppur con effetto ceramica, e la presenza di una microUSB 2.0 ancora non Type-C, e qualche utile feature viene persa, visto che – mancando ora il modulo NFC – i pagamenti contacless non sono più supportati.

A livello multimediale, il nuovo P smart+ 2019 estende sull’89% del frontale il suo display da 6.21 pollici con aspetto panoramico a 19.5:9 e risoluzione FullHD+, riservando al minuscolo “dewdrop” la selfiecamera, da 8 megapixel (con fuoco fisso), assistita dall’intelligenza artificiale come la triplice fotocamera posteriore, capace di riconoscere 500 scene raggruppate in 22 scenari (con setting autoregolati live) e di sfruttare l’AI Stabilization anche nella modalità notturna, da 24 (normale) + 16 (grandangolare) + 2 (per la profondità e l’effetto Bokeh) megapixel, idonea a realizzare slow motion da 480 fps.

Il SoC propone un processore octa-core della controllata HiSilicon, il Kirin 710, e la scheda grafica Mali-G51 MP4 assistita dall’ottimizzazione GPU Turbo 2.0: la RAM, da 3 GB, è stata integrata assieme ad uno storage da 64 GB, ampliabile (+ 512 GB) ricorrendo alle schedine di memoria.

Sufficiente il roster della connettività, con Dual SIM, jack da 3.5 mm, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 4.2, e 4G, la batteria ha una capienza di 3.400 mAh e beneficia della possibilità di ricorrere alla ricarica rapida: il sistema operativo. invece, è EMUI 9.0, la personalizzazione interna qui cucita su Android 9.0.

Già dotato di una pagina di presentazione sul sito istituzionale dell’azienza, calibrato nelle colorazioni Starlight Blue e Midnight Black, il nuovo Huawei P smart+ 2019 dovrebbe, secondo il leaker Roland Quandt, essere prezzato sui 279 euro.