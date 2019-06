Huawei presenta l’ Y9 Prime 2019: ecco la scheda tecnica dello smartphone

Huawei ha presentato un nuovo smartphone chiamato Y9 Prime 2019. La caratteristica particolare del telefono è la sua nuova fotocamera per i selfie, chiamata Auto Pop-up Selfie Camera. Lo smartphone presenta molte novità, tra cui un nuovo display con cornici ultra sottili e il costo è di 1.299 GHC (circa 215 euro). I preordini per il nuovo dispositivo sono iniziati il 14 giugno e sono caratterizzati da alcune offerte esclusive per chi lo acquista in questi giorni.

Lo Huawei Y9 Prime 2019 è disponibile in tre colorazioni, Midnight Black, Sapphire Blue ed Emerald, e sarà disponibile sugli scaffali dei negozi e online dal 22 giugno. Questo telefono, secondo le previsioni dell’azienda, dovrebbe consentire di recuperare quote sul mercato africano. Già dal 2017 al 2018 è stato registrato un incremento del mercato di fascia alta dal 11% al 17.4%.

Scheda tecnica Huawei Y9 Prime 2019

Analizzando la scheda tecnica, si può notare il display da 6.59 pollici con risoluzione 2340 x 1080 in Full HD+ con aspect ratio 19:5. Le cornici sottili garantiscono una percentuale di display pari al 91% rispetto all’intera zona anteriore. Il reparto fotocamera è costituito da una tripla camera posteriore con sensore per le impronte digitali.

La fotocamera anteriore compare solo quando si attiva la modalità per scattare i selfie, dunque si tratta di una camera a scomparsa. “Una volta accesa la fotocamera e selezionata la modalità selfie, la fotocamera frontale funzionerà. Include anche una funzione di protezione intelligente che rileva le cadute libere e ritrae automaticamente l’obiettivo il più possibile”, spiega uno dei manager dell’azienda.

La batteria è da 4.000 mAh, e presenta un ingresso USB Type-C. Il sistema operativo è Android 9.0 con interfaccia utente EMUI 9.0, mentre la RAM è da 4 GB e la memoria interna è da 128 GB con possibilità di espansione tramite MicroSD fino a 512 GB.