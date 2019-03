Hisense A6: ecco il nuovo smartphone con doppio schermo, che fa anche da ebook reader

Nonostante gran parte dell’attenzione mediatica del MWC 2019 sia stata calamitata dagli smartphone pieghevoli di Huawei e Samsung, o da quelli col 5G integrato, in quel di Barcellona non sono mancati anche gli smartphone originali, come l’avvolgente Nubia Alpha al quale, però, si è aggiunto il sempre cinese Hisense A6.

Hisense, colosso dell’elettronica noto per lo più per le sue TV, è da tempo attivo anche nel realizzare smartphone (es. l’Hisense U30 annunciato al CES 2019), più che altro dotati di ampie batterie: nei giorni della fiera dell’elettronica mobile tenutasi in Catalogna, ad esser stato presentato da tale azienda è un device controcorrente, erede del già intrigante HiSense A2.

Il nuovo arrivato, noto come Hisense A6, è uno smartphone che, proprio come i russi Yotaphone (es. 2, e 3), fa anche da ebook reader: il display frontale, tradizionale ed a colori, è un pannello AMOLED da 6.01 pollici con risoluzione FullHD+ (18:9), contenuto entro esili cornici e contenuti lunotti verticali mentre, sul retro, è ubicato un display e-ink in bianco e nero, da 5.61 pollici, con risoluzione HD+, inserito entro lunotti verticali più ampi. Lo scanner per le impronte è stato trasferito di lato, nel pulsante d’accensione, accanto ad un pulsante dedicato allo switch back dal display e-ink a quello normale.

Nonostante la presenza di un secondo display, adoperabile anche per l’app fotocamera, con i video, nella visualizzazione delle applicazioni (gestite dal sistema operativo Android Oreo 8.0), l’Hisense A6 si mantiene sottile (8.4 mm), e ben impugnabile (soli 185 grammi di peso) in mano: a farne le spese, sull’altare della maneggevolezza, è la batteria, qui da 3.300 mAh, con carica rapida Quick Charge 3.0.

Sempre in ambito multimediale, la selfiecamera, con Face Unlock, arriva a 16 megapixel (f/2.0), mentre la retrocamera si ferma a 12 megapixel, in un semaforo logicamente orizzontale posto in alto a sinistra assieme al relativo Flash LED. La scheda computazionale dell’HiSense A6 patisce qualche compromesso, visto che – in luogo del più indicato Snapdragon 712 – si è scelto il sottostante Snapdragon 660, abbinato a 6 GB di RAM, laddove i tagli di storage sono opzionabili nelle pezzature, espandibili (+ 256 GB), da 64 e 128 GB.

L’arrivo in commercio dell’Hisense A6, anche in Europa, essendone stato attestato l’approdo in Spagna, è previsto per Aprile, a partire da 499 euro, in linea con la natura ibrida dello stesso.