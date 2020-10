Gionee F8 Neo: ufficiale lo smartphone ultra low cost, con 4G e Android 10

Dopo l’originale M12 Pro, il redivivo brand cinese della telefonia mobile low cost Gionee torna in campo, in India, ove è sempre più attivo, con un device ancora più basico, in veste di Gionee F8 Neo, avversario per vocazione, in considerazione delle specifiche costitutive, dei Samsunghiani Galaxy M01 Core e Galaxy J2 Core 2020.

Gionee F8 Neo ha una scocca in policarbonato, colorata, con motivi geometrici, disponibile in tre differenti colorazioni, ovvero in rosso, blu, e nero: frontalmente, tra due spesse cornici orizzontali, sotto un vetro leggermente curvo ai bordi, è presente il display LCD In-cell da 5.4 pollici, risoluto in HD+ (1440 x 720 pixel), secondo un aspetto panoramico a 18:9, supportato dal sensore di luminosità ambientale (presente, nella dotazione del device, assieme ad altri sensori, tra cui quello di prossimità, e l’accelerometro).

Arricchita la selfiecamera, da 5 megapixel, con un Flash LED e, soprattutto, il Face Unlock, cui è affidata la sicurezza del device, privo di scanner biometrico per le impronte digitali, sul retro un bumper rettangolare a sinistra avvolge, assieme al Flash LED, la monocamera principale, da 8 megapixel, attrezzata con vari effetti previsti per il pubblico giovane, tra cui figurano la modalità notte, l’abbellimento degli scatti, e lo slow motion.

Anche il segmento delle connettività palesa l’appartenenza alla fascia bassa da parte del Gionee F8 Neo che, infatti, è provvisto di Dual SIM, 4G VoLTE, GPS (A-GPS), Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, jack da 3.5 mm (con tanto di Radio FM), ma non di un modulo NFC: la porta microUSB sul basso, per il transito dei dati, ricarica, a 10W, la batteria da 3.000 mAh, più che adeguata per il poco impegnativo comparto logico.

In tal senso, lo smartphone iper-economico Gionee F8 Neo mette ai timoni di comando l’octacore (1.6 GHz) SC9863 dell’ex chipmaker Spreadtrum ora noto come Unisoc: la RAM, passando alle memorie, fornisce un elementare supporto al multi-tasking, con i suoi 2 GB di ammontare mentre, per lo storage, i 32 GB previsti per l’archiviazione, possono quanto meno essere espansi, via microSD, di altri 256 GB.

Out-of-the.box con il sistema operativo Android 10 (e con poche speranze di vedervi apparire Android 11) standard (almeno non Go Edition), il nuovo smartphone Gionee F8 Neo merita appieno l’appellativo di low cost, forte del suo prezzo di listino ancorato a 5.499 rupie indiane, corrispondenti a pressappoco 63 euro, al cambio attuale.