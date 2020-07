Galaxy M01 Core: da oggi in vendita il nuovo entry level di Samsung

Nonostante nelle ultime settimane si stia consumando una corsa alla ricarica veloce definitiva, v’è stato un tempo in cui l’autonomia ed il ciclo di vita di uno smartphone potevano essere incrementati cambiando la batteria: rifacendosi a quell’epoca, abbandonata sull’altare dei design unibody sottili, Samsung ha annunciato in India un nuovo smartphone, il Galaxy M01 Core, con batteria appunto removibile.

Imparentato molto da vicino col Galaxy A01 Core proposto in Indonesia, l’M01 (8.6 mm di spessore) conferma la sua natura low cost già dal design, d’antan, con spessi cornicioni in alto e in basso nel frontale, a coronamento del display TFT da 5.3 pollici risoluti in HD+ secondo un aspetto panoramico a 18.5:9: in alto, è presente la fotocamera da 5 megapixel (f/2.4) per i selfie, mentre sul retro, spoglio, privo dello scanner biometrico, defalcato per ragioni di contenimento dei costi, nello spallino alto di sinistra è presente, assieme al Flash LED, una monocamera da 8 megapixel (f/2.2).

Corredato di connettività quali Dual SIM, 4G, Wi-Fi n (direct, hotspot), jack da 3.5 mm, Bluetooth 5.0 (A2DP, LE), e GPS (A-GPS), il Galaxy M01 Core trae le facoltà di processamento logico dalla CPU quadcore (1.5 GHz) MediaTek MT6739 e dalla scheda grafica PowerVR GE8100 supportate, secondo le configurazioni di RAM e storage (eMMC 5.1) espandibile, da 1+16 o 2+32 GB, all’insegna di specifiche che rendono necessaria l’adozione di Android 10 nell’alleggerita Go Edition, sotto l’interfaccia One UI.

Quest’ultima, secondo le dichiarazioni dell’azienda, è corredata di feature “make for India” volte a sostenere gli utenti nella migrazione dai normali telefoni a quelli smart (es. Suggest Notifications, che aiuta l’utente ad aggiungere alcune app essenziali nella modalità di risparmio energetico estremo, o Smart Paste, che lo agevola nel trarre informazioni dai messaggi incollandole poi a seconda dei casi nell’app più opportuna, come i numeri di telefono nell’apposito dialer).

Galaxy M01 Core, tenendo conto del possibile impiego per molte ore senza la possibilità di procedere alla ricarica, si avvale di una batteria da 3.000 mAh, caricabile via microUSB 2.0, in modo da ottenere sino a 11 ore di autonomia. Per acquistarlo, a partire da oggi, nel mercato indiano, occorrerà fare riferimento anche allo store ufficiale del brand, ove la versione 1+16 GB è prezzata 5.499 rupie (circa 62 euro), mentre quella da 2+32 GB arriva a 6.499 rupie (pressappoco 74 euro).