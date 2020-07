Galaxy A01 Core: ufficiale il "muletto" entry level di Samsung

In attesa di sfoderare nuovi top di gamma, il brand sudcoreano Samsung ha listato, a partire dal suo portafoglio prodotti indonesiano, per il momento senza un comunicato ufficiale, il nuovo entry level Galaxy A01 Core, degno avversario dell’altrettanto economico Nokia 1.3, col quale condivide l’animazione software di Android 10 in Go Edition.

Samsung Galaxy A01 Core si avvale di una scocca in materiale plastico piuttosto colorato (rosso, nero, o blu) che, sul retro, propone una suggestiva texture crestiforme diagonalizzata: il frontale esibisce estesissime cornici in orizzontale, certo più compatte che sull’iPhone SE, attorno al display HD+ (1480×720 pixel) da 5.3 pollici formato da un pannello TFT PLS (più economico e luminoso di un LCD IPS, ma con minor visuale ai lati) redatto secondo il rapporto d’aspetto a 18,5:9. La selfiecamera, posta nell’ampio frontalino, arriva a 5 (f/2.4) megapixel mentre, sul retro, il semaforo di sinistra alloggia il Flash LED e una monocamera da 8 (f/2.2) megapixel.

Il “core” pulsante del Galaxy A01 di Samsung prevede il processore quadcore (1.5 GHz) Mediatek MT6739 supportato da 1 GB di RAM, tanto nella versione con 16 GB di storage (espandibile sino a un massimo di 512 GB previa introduzione di un’apposita microSD), quanto in quella con 32 GB di archiviazione (sempre ampliabile, stante l’adozione di un Dual SIM ibrido).

L’array delle connettività del Samsung Galaxy A01 Core è alquanto basico, con il 4G, il Wi-Fi n, il Bluetooth 5.0, il GPS, un mini-jack da 3.5 mm per la connessione di un paio di tradizionali cuffie cablate, ed una porta microUSB 2.0 non Type-C con la quale caricare la batteria, da 3.000 mAh che, onde aumentare l’autonomia del device è, come in auge un tempo, removibile e sostituibile.

Secondo quanto riportato dal sito del costruttore, il Galaxy A01 Core può essere già acquistato, a partire da 1.099.000 rupie indonesiane, pari a circa 64 euro ma, sino al prossimo 23 Luglio, l’acquirente avrà la facoltà di portarselo a casa per pressappoco 59 euro (precisamente, per 999.000 rupie indonesiane).