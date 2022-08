Galaxy Buddy 2: presentato il nuovo medio-gamma 5G di Samsung

Ascolta questo articolo

Reduce dall’ultimo Unpacked estivo, con nuovi auricolari, smartwatch, smartphone foldable e a conchiglia, la coreana Samsung non ha certo dimenticato il mercato interno, nel quale ha appena collocato lo smartphone di fascia media Galaxy Buddy2 (SM-M236L).

Il nuovo Galaxy Buddy2 (SM-M236L), dimensionato a 165.5 x 77.0 x 8.4 mm per 198 grammi, deve parte del suo peso senza dubbio alla mastodontica batteria da 5.000 mAh, caricabile a 25W, quindi rapidamente, mediante la porticina microUSB Type-C. Il brand di Seoul lo ha attrezzato con uno scanner per le impronte digitali, nascosto nel pulsante di accensione, per un pratico e sicuro login / sblocco. Frontalmente, il device si presenta con un notch a goccia d’acqua, sopra il display, un pannello LCD TFT da 6.6 pollici risoluto in FullHD+. con un refresh rate da 120 Hz.

La selfiecamera arriva a 8 megapixel (f/2.2) mentre, sul retro, un totem rettangolare con angoli addolciti propone, assieme a un Flash LED, un trittico di sensori fotografici, con uno primario da 50 megapixel (Samsung ISOCELL JN1, f/1.8), un ultragrandangolare da 8 (f/2.2) ed un macro da 2 megapixel. Lato audio, non manca l’utile mini- jack audio da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari con cavo e, in più, viene assicurato il supporto al Dolby Atmos.

A guidare il medio-gamma telefonico Galaxy Buddy 2 di Samsung è il processore cotacore (2.2 GHz) Snapdragon 750G con GPU Adreno 619, in una configurazione che prevede 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile stante la presenza dello slot per le microSD. Animato da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria One UI 4.1, il nuovo telefono di Samsung propone le connettività Dual SIM con 5G, GPS (A-GPS), Wi-Fi ac Dual Band, NFC (per i pagamenti contactless) e Bluetooth 5.1.

Senza molte possibilità che superi i confini nazionali, il Samsung Galaxy Buddy 2, nelle colorazioni Deep Green, Orange Copper, Light Blue, può essere acquistato in Corea del Sud al prezzo di 399.300 won sudcoreani, pari a pressappoco 298 euro nostrani.