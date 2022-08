Samsung Galaxy Buds 2 Pro: presentati i flagship dell’ascolto senza fili

Ascolta questo articolo

In coda, l’evento estivo Unpacked 2022 di Samsung – dopo gli smartphone pieghevoli Flip e Fold di 4a gen, e i nuovi smartwatch Galaxy Watch 5 – ha svelato anche un nuovo paio di auricolari, rappresentato dai Galaxy Buds 2 Pro, eredi dei primi Buds del 2019, e prosecutori dei successivi Buds 2 del 2021.

Passando poi agli impermeabili (IPX7) auricolari senza fili Galaxy Buds 2 Pro, questi ultimi – venduti in un imballo ridotto dimensionalmente del 58%, rispettano l’ambiente anche dal punto di vista della propria struttura, visto che sono realizzati quasi totalmente (27 su 29 grammi) in materiale plastico riciclato, risultando comodi (19,9×21,6×18,7 mm), leggeri (5.5 gramma cadauno), e difficili da perdere (grazie alla funzione di ritrovamento via Smart Things).

In favore dell’audio, i nuovi tws sudcoreani, certificati HDR, per audio HiFi a 24 bit, per il supporto al codec Samsung seamless SSC HiFi (nel Bluetooth 5.3, ottimizzato anche con la funzione Auto Switch per passare in automatico dall’audio della musica a quello di una telefonata) come pure per l’audio a 360° con multicanale diretto, mettono a disposizione un esordiente altoparlante coassiale a due vie (cioè con un tweeter e un woofer), oltre alla cancellazione attiva del rumore con modalità ambiente.

I microfoni, due esterni e uno interno, accreditati di un alto rapporto SNR (potenza del segnale / livello del rumore), supportano il riconoscimento vocale. Sul piano dell’autonomia, grazie alle microbatterie da 61mAh, ed alla riserva energetica (515 mAh) della custodia (50,1×50,2×27,7mm per 43,4 grammi), i Galaxy Buds 2 Pro assicurano sino a 5 ore di autonomia nella riproduzione (od 8 ore senza ANC), che salgono a 18 ore (o 29 senza ANC) grazie alla succitata custodia.

Sempre in vendita dal 26 Agosto, dopo i pre–ordini appena partiti (che danno diritto a ricevere un caricatore wireless dopo l’iscrizione ai Samsung Members), gli auricolari Galaxy Buds 2 Pro sono prezzati alla cifra di 229 euro, nei colori Graphite, White, e Bora Purple.