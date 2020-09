Explore R: ufficiale il nuovo rugged phone di Land Rover

A più di due anni dal varo del precedente modello, la britannica Bullit Group, partner anche di Kodak e Caterpillar, torna a realizzare uno smartphone per conto della lussuosissima casa automobilistica Land Rover, concretizzando il medio-gamma di prestigio Explore R, chiaramente indicato – in quanto rugged – agli amanti dell’avventura outdoor estrema.

Explore R (159.4 x 76.8 x 11 mm) beneficia della certificazione IP68 di resistenza contro liquidi e polveri e, in più, in quanto certificato MIL SPEC 810H, resiste anche a cadute da 1.8 metri su superfici di acciaio, ed a forti sbalzi termici: se ancora non bastasse, il frontale è protetto da quello che è attualmente il più elevato grado di vetro Gorilla Glass, il 6, o Victus.

Comprensivo anche delle mappe topografiche (Ordnance Survey e ViewRanger) più utili per i fuoristrada, per ora focalizzate sul Regno Unito, lo storage dell’Explore R, da 64 GB, può essere espanso via microSD, benché non abbia difficoltà nel gestire il sistema operativo, Android 9 (col 10 in arrivo), impreziosito dall’app Dashboard 2 (accesso a bussola, coordinate GPS, altimetro, condizioni di meteo e mare, etc): la RAM, in appoggio al processore octacore (2.3 GHz) è un Helio P35 che, in versione MT 6765, con GPU IMG PowerVR GE8320, ha animato molti altri middle-range, compresi il Galaxy A21, l’Honor 9A, l’Oppo A31, etc.

In ambito multimediale, il display dell’Explore R è un pannello LCD da 5.7 pollici, HD+ secondo un rapporto panoramico a 18:9, ideale per l’uso anche con dita guantate o bagnate: la selfiecamera arriva a 8 megapixel mentre, sul retro, assieme allo scanner per le impronte digitali, è presente una monocamera, Sony, con tecnologia Dual Pixel, da 12 megapixel che, nella night mode, secondo l’azienda, si avvale di un filtro rosso per evitare l’abbaglio dello schermo e migliorare la visione naturale nelle condizioni di bassa luce come, appunto, quelle notturne.

Sempre comprensivo di 4G, Wi-Fi, Bluetooth, Explore R monta una batteria da 3.100 mAh che, date le dichiarate ottimizzazioni messe in campo, promette un’autonomia, una volta terminata la carica, di 1.5 giorni: il dispositivo è già in vendita, presso il sito di Land Rover, a 399 sterline, ovvero a pressappoco 450 euro.