Chuwi HiPad Pro 2022: ufficiale il nuovo tablet ibrido con 4G

Messo da parte il modello dello scorso Agosto, il marchio cinese Chuwi ha appena annunciato un nuovo tablet ibrido, il Chuwi HiPad Pro del 2022 (274.18 euro su Aliexpress) che, pur conservando il design e molte specifiche del precedente modello, ne migliora diversi segmenti chiave per l’intrattenimento.

Spesso appena 7.5 mm, con un peso di circa mezzo chilo, il Chuwi HiPad Pro 2022 conserva un display LCD da 10.8 pollici, ma ne migliora la qualità visto che, al posto del vecchio FullHD, ora ci si trova al cospetto di un pannello 2K da 2560 x 1600 pixel, con il 97% di copertura sul color gamut DCI-P3 e 288 PPI di densità quanto a pixel per pollice. Secondo il costruttore, l’utente sarà protetto dall’emissione di luce blu e, comprandolo a parte, potrà utilizzare su detto schermo anche un pennino digitale Chuwi H6, capace di supportare 4.096 livelli di pressione e la tecnologia Wacom: ciò, naturalmente, nel caso per l’interazione a schermo non si opti per la sempre opzionale cover con tastiera.

La selfiecamera, da 5 megapixel, è inserita in un foro che, tenuto il device in orizzontale, è ottenuto in alto a sinistra, con l’imaging che va un po’ meglio sul retro, ove campeggia una monocamera da 8 megapixel. Ancora nel segmento multimediale, vanno annotati la presenza di ben 4 speaker stereo, per un suono surround avvolgente, e la promessa certificazione Widevine L1 RM, per lo streaming da piattaforme come Disney+, Prime Video e Netflix.

Con lo scopo di migliorare le prestazioni nella grafica e nel gioco, il vecchio processore Snapdragon 662 ha ceduto il passo all’ora adottato chip octacore MediaTek Helio G95, coadiuvato da 8 GB per quanto riguarda la RAM (LPDDR4X) e da 128 GB in materia di storage (UFS 2.1),

Predisposto per le connettività senza fili Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac dual band, 4G/LTE (con bande B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/17/B20/B38/B40), attrezzato anche con una porta USB 3.0 Type-C, il tablet Chuwi HiPad Pro 2022 monta una batteria da 7.000 mAh, che dovrebbe assicurare 10 ore di uso medio, mentre per il sistema operativo la scelta è ricaduta ancora sul rodato Android 11.