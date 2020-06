Blackview BV6300 Pro e A80: rugged o low cost, ma sempre con quadcamera

Blackview, noto brand cinese versato nella realizzazione di smartphone anche corazzati, ha ampliato il proprio assortimento di device rugged, aggiungendo il nuovo Blackview BV6300 Pro ai già noti BV9800 Pro e BV9900, ed ha sfoderato un nuovo telefono low cost, il Blackview A80, degno erede dell’A80 Pro.

Blackview BV6300 Pro (con finiture in nero, verde, giallo, arancio) ha un aspetto muscoloso al pari del gaming phone Black Shark: dotato delle certificazioni IP69K/IP68/MIL-STD-810G, risulta impermeabile sino a 1.5 metri per mezzora, resistente alla polvere ed alle cadute da 1.5 metri di altezza, oltre che agli sbalzi termici da -30 a + 60°. All’interno dei suoi 11.6 mm di spessore, l’energia è tratta da una corposa batteria, da 4.380 mAh, caricabile rapidamente (18W) via Type-C, in grado di caricare a sua volta altri device (reverse charging), abilitata alla ricarica wireless (a 10W).

Il display del Blackview BV6300 Pro è un LCD in-cell da 5.7 pollici, con risoluzione HD+ secondo l’aspetto panoramico a in 18:9: nella spessa cornice alta a U è inserita una selfiecamera Sony da 13 megapixel, con abbellimenti AI based. Sul retro, la sezione verticale che percorre l’intera coverback ingloba in basso lo scanner per le impronte digitali e, in alto, una quadrupla fotocamera, da 16 (Samsung, HDR, slow motion) + 8 (Sony, ultragrandangolo da 120°) + 2 (macro) + 0.3 (profondità, effetto Bokeh) megapixel.

A interagire con le classiche connettività del caso (Dual SIM ibrido, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC), concorre un processore octacore, il MediaTek Helio P70, messo in coppia con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile: lato software, il sistema operativo con cui il Blackview BV6300 Pro è out-of-the-box è già Android 10.

Cambiando fascia di mercato, Blackview A80 esibisce un look più moderno, con un notch a U per la selfiecamera, da 5 megapixel (video a 480@30fps), posta in capo al display, un pannello LCD da 6.21 pollici, con risoluzione HD+ (271 PPI) secondo un aspect ratio a 19:9, posto dietro un vetro leggermente curvo ai bordi (2.5D) ma resistente ai graffi e con filtro per la luce blu. Il retro propone un assetto circolare, con un oblò più piccolo per lo scanner biometrico, e uno più grande per la quadrupla fotocamera, qui da 13 (principale, Sony IMX258, video a 1080p@30fps, messa a fuoco fasica e touch, HDR, modalità panorama e Pro) + 2 (ultragrandangolo) + 0.3 (macro) + 0.3 (profondità).

Il cuore pulsante del Blackview A80 è il processore octacore (1.3 GHz) MediaTek 6737V/W che, asieme alla GPU Mali-T720 MP1, impiega 2 GB di RAM e 16 GB di storage, ampliabile di altri 256 GB via microSD. La batteria, da 4.200 mAh, a carica rapida, beneficia delle ottimizzazioni per l’autonomia di Android 10, in versione ultraleggera Go Edition mentre, per quel che riguarda le connettività, è presente un Dual SIM (con eSIM), il GPS (Glonass, A-GPS), il 4G VoLTE, il Wi-Fi n, il Bluetooth 5.0, ed un modulo NFC per i pagamenti contactless.

Attualmente, il Blackview BV6300 Pro è prezzato a 273 euro, laddove per il Blackview A80 ne sono richiesti, sempre su Aliexpress, 94: dal 15 al 21 Giugno, nell’ambito di una campagna di sconti che vedrà scendere in campo anche un nuovo device, sarà possibile acquistare gli smartphone in oggetto beneficiando di una sensibile riduzione del listino.