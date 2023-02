Xiaomi TV Stick 4K 2023: ufficiale il nuovo dongle per smartizzare le TV

Ascolta questo articolo

Xiaomi è notoriamente attivo in un ampio range di prodotti tecnologici, tra cui spiccano anche quelli relativi alla smartizzazione delle TV, tramite dongle e TV intelligenti (anche sotto il nome del sotto marchio Redmi). Nelle scorse ore, partendo dall’India, il brand della grande X ha annunciato una nuova pennetta per rendere smart le TV tradizionali.

Xiaomi TV Stick 4K 2023, questo il nome del prodotto, ha la medesima forma, dimensioni (106,8 x 29,4 x 15,4 mm per 42,8 grammi) e colorazione del vecchio modello targato 2021: anche la connessione avviene sempre tramite HDMI. Al suo interno vi sè il già noto chipset quadcore (1.8 GHz) Amlogic S905Y4 realizzato a 12 nanometri che, mediante la scheda grafica Mali-G31 MP2 GPU con librerie Vulkan, supporta i segnali in risoluzione 4K con supporto all’alta gamma dinamica negli standard Dolby Vision HDR.

Non manca il supporto ai codec AV1, VP9 e H.264/5. Lato audio, invece, viene certificato il supporto allo standard Dolby Atmos. La RAM, DDR4, è da 2 GB mentre per lo storage il taglio unico rimane da 8 GB. La parte software prevede ancora Android TV 11, nonostante da circa un anno sia in circolazione Google TV, forse perché il prodotto è destinato all’india, dove il primo dongle TV di Xiaomi non è arrivato. Una conferma in tal senso arriva dal vero cambiamento di questo nuovo prodotto, il telecomando.

Il telecomando ha sempre la forma minimalista del vecchio modello, con i pulsanti Home, per tornare indietro, per chiamare in soccorso l’assistente vocale Assistant, per alzare o abbassare il volume e per Patchwall, l’interfaccia smart che, attingendo alle app installate, suggerisce contenuti congrui per l’utente. In tal senso, il nuovo telecomando raddoppia i pulsanti ad hoc. Prima c’erano solo due pulsanti Prime Video e Netflix, mentre ora ci sono anche quello generico Apps e quello per Disney+ Hotstar (versione indiana di Disney+ presente anche da noi).

Il prezzo dello Xiaomi Stick 4K 2023 è di 4.999 rupie che, cambio alla mano, corrispondono a pressappoco 56 euro nostrani: al momento non è noto se vi sia intenzione di lanciare il prodotto anche in altri mercati.