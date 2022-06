Xiaomi porta in Italia la Mi Band 7, il Book S 12.4" e la TV Serie A2

Ascolta questo articolo

A distanza di un mese dalla presentazione i Cina, Xiaomi ha annunciato l’arrivo anche in Italia della Mi Band 7 (acquistabile dal 22 giugno su Amazon, mi.com, Xiaomi Store Italia al prezzo di 59.99 euro, dopo 48 ore di promo lancio, su Amazon e mi.com, a 49.99 euro), portata nel Bel Paese assieme ad altri prodotti, tra cui il primo convertibile del brand, lo Xiaomi Book S 12,4″, e la TV Serie A2.

Presentato nel corso dell’evento parigino “Discover Xiaomi 2022 – Future living, now”, il convertibile Xiaomi Book S 12,4″ (294 x 197 x 8,95 mm, per 720 grammi), sotto un vetro Gorilla Glass, ha un display LCD da 12.4 pollici secondo un aspect ratio a 16:10, con risoluzione da 2560×1600 pixel (tradotto in 244 PPI), 500 nits di luminosità, 100% di copertura sullo spazio colore sRGB, 60 Hz di refresh rate. La fotocamera anteriore arriva a 5 megapixel, contro i 13 di quella posteriore per immortalare i soggetti terzi: l’audio è affidato a due speaker da 2W cadauno.

Se l’energia viene tratta da una batteria da 4.920 mAh caricabile rapidamente a 65W, le prestazioni del Book S 12,4” derivano dal processore octacore, a 7 nanometri, Qualcomm Snapdragon 8cx (da 2.84 GHz massimi) con GPU Adreno 680: l’unico assetto previsto nel nostro mercato è da 8 (RAM) + 256 GB (storage). La sezione delle connettività prevede il Bluetooth 5.1 e il WiFi ac dual band, ma allo stesso modo il mini-jack da 3.5 mm e la microUSB Type-C anche per la ricarica.

Compatibile con il pennino e Xiaomi Smart Pen (99.99 euro), la cover ad hoc (29.99 euro) e la tastiera Xiaomi Book S 12,4″ Keyboard (149.99 euro), animato da Windows 11, lo Xiaomi Book S 12,4” è prezzato a 699.99 euro dal 30 Giugno su mi.com, Xiaomi Store Italia, e su Amazon. La promo lancio delle prime 48 ore, solo su mi.com, per 699.99 euro offre anche il caricatore (Type-A / Type-C) Xiaomi 65W GaN e la tastiera.

La serie Xiaomi TV Serie A2, cadenzata nelle diagonali da 32 (249.9 euro), 43 (449.9 euro), 50 (499.9 euro) e 55 pollici (549.9 euro), ha una struttura unibody in metallo nero con cornici molto strette e, nel modello più grande, un supporto unico al posto dei due piedini distanziati e biforcuti. Il pannello, con 178° angoli di visuale (in orizzontale e verticale) per un’ottima qualità visiva anche in posizione periferica, è risoluto in 4K UltraHD (3840×2160 pixel) sui tagli da 43 a 55 pollici, accomunati anche dall’HDR10, dal Dolby Vision, dai 60 Hz di refresh rate e dal 90% di DCI-P3: si discosta il piccolino della serie, sempre con 60 Hz, ma risoluto in HD (HD 1366×768 pixel).

L’audio è, su tutta la serie, accomunato dai due speaker da 12W beneficiati dal DTS-HD e dal Dolby Audio: va annotato come il modello da 43”, che vanta pure un’opzione visuale in FullHD, oltre al Dolby Audio, abbia anche DTS-X e DTS Virtual:X. Il cuore pulsante della Xiaomi Mi TV Serie A2 è un processore con quattro core Cortex-A55 e una scheda grafica Mali G52 MP2: la combinazione di RAM e storage è sempre da 2+16 GB, tranne che nel modello piccolo da 32”, integrato con 1.5+8 GB.

Le connettività della Xiaomi TV Serie A2 prevedono il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi dual band, mentre le porte annoverano l’ingresso AV, l’uscita audio ottico digitale (il jack da 3.5 mm), la RJ45 per l’Ethernet, un paio di USB 2.0 e tre HDMI 2.0: i contenuti sono accessibili, oltre che dalle HDMI, dalle USB, dal video composito, via Miracast, dai decoder per il digitale terreste e per il satellitare, come pure dallo slot CI per le pay tv. Ovviamente, non manca lo streaming via app scaricabili dal Play Store, essendo previsto il sistema operativo Android TV (sempre 10, tranne l’11 previsto per il 32”) che porta in dote anche Chromecast per il mirroring e la gestione via Assistant (comunque presente il telecomando Bluetooth). Da segnalare la promo lancio che, in questo caso, per le prime 48 ore dal via alle vendite (28 Giugno), nel prezzo dei modelli da 43 a 55” includerà in regalo, su mi.com, Xiaomi Store Italia e Amazon, anche la Xiaomi Soundbar 3.1ch usualmente prezzata a 279 euro.