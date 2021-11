Soundbar 3.1ch: ufficiale la nuova soundbar smart di Xiaomi

Non sono poche le aziende ed i marchi che si affacciano su Twitter per informare i propri fan e follower del lancio di un prodotto o servizio. Anche Xiaomi è molto presente sul social del canarino azzurro, dove ha da poco reso noto l’imminente varo di un nuovo prodotto, dedicato “ad alzare l’asticella qualitativa dell’audio di casa” che, inserito non a caso nel suo portafoglio prodotti Smart Living, si è sostanziato in una soundbar.

Xiaomi Soundbar 3.1ch, questo il nome del prodotto, rispetto ad analoghi modelli rimasti relegati al mercato indiano (dove pure è comparsa la Xiaomi Mi Soundbar) o a quello cinese, sembra destinata a fare il suo esordio in vari altri mercati a livello internazionale, ad un prezzo ancora non comunicato. Redatta secondo la tipica forma a parallelepipedo, in color nero, tale soundbar ha in cima i controlli per regolare il volume, per accedere il dispositivo, o attivare la connessione.

Quest’ultima avviene dopo un’associazione “one-touch” resa possibile dalla presenza di un modulo NFC all’interno della Xiaomi Soundbar 3.1ch che, sul davanti, reca un display intelligente a LED per lo stato.

In termini audio, tale prodotto, battezzato dall’azienda cinese con l’eloquente nome di Xiaomi Soundbar 3.1ch, assicura una potenza complessiva di 430 watt che, però, si ottengono, oltre che dal contributo del woofer, anche da quello del subwoofer wireless presente nel set che, nel suo insieme, risulta in grado di supportare le tracce Dolby Audio, e di assicurare una notevole immersività sonora secondo lo standard DTS Virtual:X.

Benché non sia stato formalmente assicurato, fonti di settore caldeggiano la possibilità che la Xiaomi Soundbar 3.1ch disponga di un’opzione per esser montata a parete e che, quanto a porte, non si faccia mancare una porta ottica, una porta AUX e una HDMI con Arc (cioè con canale audio di ritorno). Anche la tipologia del Bluetooth a bordo non è al momento nota, all’insegna di una maggior completezza di dettagli che verrà verosimilmente ottemperata quando saranno forniti anche i termini distributivi (dove poterla comprare, ed a che prezzo).