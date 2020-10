Wearable by Oppo: presentati lo smartwatch Oppo Watch RX e gli auricolari Enco X

All’evento “One More Step“, il brand cinese Oppo, dopo la coppia di smart TV S1 ed R1, ha annunciato financo un piccolo assortimento di tecnologia indossabile (anche in edizione limitata), in veste degli auricolari senza fili Oppo Enco X e dello smartwatch Oppo Watch RX.

Cadenzati in bianco e nero, ed eredi dei precedenti Enco Free ed Enco W51, gli auricolari true wireless Oppo Enco X (949 yuan, circa 120 euro.) sono classici tws con stelo per l’ancoraggio ai padiglioni e ugello in-ear customizzabile con gommini in 4 misure diverse: impermeabili (IP54) e leggeri (4.8 grammi) includono driver da 11 mm ottimizzati da Dynaudio in modo che, interagendo col chip audio DBEE 3.0, assicurino un suono pulito di qualità Hi-Fi. Al pari degli AirPods Pro, annoverano la cancellazione attiva del rumore: nel caso specifico, a ciò presiedono chip dual core in grado di sfruttare i 3 microfoni presenti per consentire una ANC calibrata su 4 livelli, comprensiva della modalità di ascolto trasparente.

Controllabili via pareti esterne touch, gli auricolari Oppo Enco X si connettono alla sorgente audio via Bluetooth 5.2 (a bassa latenza in modalità gioco, sino a 94 ms, con supporto ai codec AAC/LHDC/SBC): grazie alle mini-batterie da 44 mAh, vantano 5.5 ore di autonomia (4 con ANC), per un totale di 25 ore (20 con ANC) ottenute grazie alla custodia (66,3 x 49 x 21,7 mm, per 42.5 grammi), con unità energetica da 535 mAh, caricabile sia via Type-C che via standard Qi Wireless.

Accompagnato dall’edizione limitata (con telaio in alluminio da 45.5 grammi, 1 GB di RAM e 416 mAh di batteria sotto un display da 1.91 pollici risoluto a 402 × 476 pixel), dedicata al decennale di League of Legends, sempre in grado di misurare il battito cardiaco, e il sonno, oltre che beneficiato da una modalità sportiva, il 1° Novembre arriverà in commercio anche il nuovo smartwatch Oppo Watch RX “standard”.

Quest’ultimo si esplica in un telaio circolare (rispetto al precedente, squadrato) in metallo, colorato in oro, blu, o nero, un display AMOLED da 1.28 pollici, e due pulsanti fisici a destra, animato dal sistema operativo ColorOS Watch 1.5, che porta in dote varie mini-app ed il cambio dei quadranti.