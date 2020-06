Oppo Enco W51: ufficiali gli auricolari tws con cancellazione attiva del rumore

Nel corso dell’evento volto alla presentazione dei cameraphone Oppo Reno 4 e 4 Pro, BBK Electronics, come lasciato presagire dai rumors delle ultime settimane, ha svelato anche i nuovi auricolari senza fili Oppo Enco W51, e la fitness band Oppo Band, con ambedue gli indossabili accomunati da un’ottima interazione con i più recenti smartphone di Oppo e prezzi davvero accessibili.

Oppo Enco W51, eredi del modello dello scorso Marzo, al quale somigliano non poco dal punto di vista estetico (tranne che per la forma della custodia), sono allestiti nelle tre colorazioni antitetiche Feather Black (nero/oro), Velvet White, e Azure.

Impermeabili IP54 contro sudore, polvere, e schizzi di pioggia, integrano un processore dual core, capace di supportare il Bluetooth 5.0 (con codec SBC e AAC HD), anche a bassa latenza (associati al volo ai Reno 4, appena estratti dalla custodia, grazie alla doppia trasmissione Bluetooth simultanea di questi ultimi) da un minimo di 47 a un massimo di 94 ms. La qualità del suono è affidata a un sistema di doppia cancellazione attiva del rumore, con le telefonate nitide e chiare, anche mentre si è in bici o si corre, e il vento fila a 25 km/h, grazie a un efficace (oltre i 35 decibel) sistema di riduzione del rumore, assicurato dai 3 microfoni presenti su ogni unità d’emissione.

La custodia squadrata, ma con bordi arrotondati, che porta a un totale di 24 ore di autonomia (4 dalle microbatterie degli auricolari), può essere caricata via basetta Qi wireless (supportando, inoltre, la ricarica senza fili inversa a favore di uno smartphone) o via cavo microUSB Type-C (in questo caso, con un quarto d’ora di collegamento si ricavano 9 ore di funzionamento, ottenendo il rabbocco completo in 80 minuti).

In pre-ordine da oggi, sugli e-commerce cinesi JD.com e Tmall, con vendite definitive a partire dal 12 Giugno (prima tranche) e dal 9 Luglio (seconda tranche), gli auricolati tws Oppo Enco W51 (adoperabili anche uno per volta) sono prezzati a pressappoco 62 euro, ovvero a 499 yuan.