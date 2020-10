Oppo S1 ed R1: ufficiali le prime smart TV di Oppo by BBK

Nel corso dell’evento col quale Oppo ha ribadito la sua intenzione di creare un ecosistema smart di dispositivi interdialoganti, rivolti a 3 principali aree, tra cui Sport e Salute, Arredamento ed Elettrodomestici, Intrattenimento personale, il marchio del gruppo BBK Electronics, forte delle sue tante vendite maturate nel corso del 2020 grazie a una tecnologia 5G ormai matura in Cina, ha presentato la sua prima ondata di smart TV.

Oppo TV S1 (7.999 yuan, circa 1.015 euro) è un apparecchio televisivo QLED 4K da 65 pollici, sormontato da una webcam pop-up utile per i selfie di gruppo e le videochiamate, dotato di retroilliminazione a 210 zone di tipo Full Array, in modo da raggiungere una luminosità di picco pari a 1.500 nits, un ottimo contrasto, ed una resa colore molto ricca (120% sulla scala NTSC, anche grazie al Quantum Dot). Caratterizzata dal supporto alla frequenza d’aggiornamento variabile, VRR, con punte massime di 120 Hz, ideale nel gaming, la smart TV top di Oppo gratifica anche gli audiofili, con un sistema surround a 5.1.2 canali, dal totale di 85W di output sonoro, ottimizzato col Dolby Atmos e dal know how della danese Dynaudio.

Animata lato software dal sistema operativo Color OS TV con tanto di assistente vocale Breeno, la smart TV Oppo S1, per altro equipaggiata con NFC, monta un processore MediaTek MT9950, coadiuvato da 8.5 GB di RAM e da 128 GB per lo spazio d’archiviazione mentre, nel pannello posteriore, cela la tipologia di connessione HDMI 2.1: non manca la connessione a internet, via Wi-Fi 6.

Sempre con il Wi-Fi 6 e l’NFC, arriva in commercio anche la più accessibile smart TV Oppo TV R1, con un pannello 4K da 55 (2.999 yuan, pressappoco 380 euro) o 65 pollici (3.999 yuan, intorno ai 507 euro) incluso tra cornici così contenute da consentirgli di raggiungere il 96% di screen-to-body, all’insegna di una superficie visuale ben curata nella resa dei colori (93% sulla scala DCI-P3) e nella fluidità delle scene più concitate (simulazione dei frame intermedi via MEMC). Il motore hardware di questo modello è costituito dal processore a 4 core MT9652 A73 di Mediatek, laddove per il software scende ancora in campo il proprietario Color OS TV con concierge Breeno.