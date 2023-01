Vive XR Elite: ufficiale il nuovo visore di HTC per la realtà mista e virtuale

Ascolta questo articolo

Uno degli eventi più attesi al CES 2023 si è da poco svolto, col marchio taiwanese HTC che, rinforzando la sua posizione nel mondo delle realtà simulate e in ottica Metaverso, ha annunciato l’atteso visore Vive XR Elite, destinato a competere col rivale Meta Quest Pro.

Il nuovo visore VR e MR Vive XR Elite punta forte sulla comodità durante il lungo uso. La maschera frontale può essere rimossa e lavata mentre la batteria è posta sul retro del capo, per bilanciare il peso del dispositivo. Sempre nell’ottica di un comfort d’uso, è possibile adattare la calzata grazie alla fascia posteriore regolabile ed è possibile staccare e lavare l’imbottitura in tessuto posteriore collegata via magneti. Volendo, è possibile staccare la batteria posteriore e, montando delle asticelle, una delle quali provvista di una porta USB Type-C per l’alimentazione (anche via power-bank), usare il visore come fosse un paio di occhiali (riponendolo anche in una comoda custodia per il trasporto).

HTC XR Elite può essere usato in standalone, da solo, senza bisogno di un PC, al quale si può comunque collegare via USB Type-C o in modalità senza fili grazie al Wi-Fi 6E per l’impiego con applicazioni per PC. Ricorrendo al wireless è anche possibile trasmettere a schermo giochi come Fortnite e contenuti da Netflix e Disney+. Da segnalare anche la presenza della connettività Bluetooth 5.2.

Di base il visore Vive XR Elite monta due LCD personalizzati che offrono a ogni occhio una risoluzione pari a 1920×1920 pixel (e quindi in 2K) con un refresh rate a 90 Hz. Le lenti pancake permettono di avere un campo visivo ultra largo di 110° e, grazie ai controlli per regolare le diottrie, evitano all’utente di dover indossare sotto il visore anche i consueti occhiali da vista. Lato audio, sono presenti due altoparlanti open-ear. Il tracking prevede una, per l’uso della realtà mista (es. per espandere l’aria virtuale sovrapponendo schermi virtuali, per imparare a suonare collocando un pianoforte virtuale in soggiorno, spostando i personaggi dei giochi sui propri mobili, etc), un sensore per la profondità e una videocamera anteriore a colori, RGB, da 16 megapixel mentre, per il tracking delle mani, intervengono le 4 telecamere (2 davanti e altrettante ai lati). Non mancano i controller 6Dof derivati da quelli del modello Vive Focus 3. Per ora, in attesa di un accessorio ad hoc che verrà messo a disposizione in futuro, non sono supportati il tracking degli occhi e del viso.

Pesante 625 grammi con batteria (o 240 grammi senza), a coordinare il tutto il visore HTC Vive XR Elite adotta il processore Qualcomm Snapdragon XR2 (visto nel Pico 4 e nel Meta Quest 2) coadiuvandolo con 12 GB di RAM, e come storage, con 128 GB (vs i 256 del Meta Quest Pro). L’autonomia è di 2 ore in uso intenso ma è possibile sostituibile in hot swap la batteria senza interrompere le app in esecuzione grazie a una batteria tampone di cui il visore è provvisto: in ogni caso, facendo ricorso alla ricarica rapida da 30W, si recupera metà energia in 20 minuti.

Capitolo software. Al momento, si contano pressappoco 100 app VR per il visore HTC Vive XR Elite e svariati giochi VR nativi, tra cui “Angry Birds VR: Isola dei Porci”, e “PokerStars VR”. Il nuovo visore per la realtà mista e aumentata di HTC può essere preordinato da oggi al prezzo di 1.399 euro (Francia e Germania), con la disponibilità fissata per il primo trimestre del 2023.