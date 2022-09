Ufficiale lo Sky Stream, l’esperienza di Sky Glass ottenuta via set-top-box

Ascolta questo articolo

Dopo l’arrivo, anche in Italia, della streaming tv Sky Glass, il gruppo Sky ha annunciato, per ora nello UK dal 18 Ottobre, il set-top-box Sky Stream, che porta in dote la medesima esperienza anche sulla o sulle (in questo caso col pacchetto Whole Home: 12 sterline/mese fino a 5 Sky Stream) tv di casa già in proprio possesso.

Il nuovo box Sky Stream ha le dimensioni adatta a essere tenuto su una mano e si configura in modo molto semplice (un cavo va all’alimentazione, e l’HDMI si collega alla TV): la connessione al proprio router potrà avvenire sia col Wi-Fi che in modalità cablata ma, in ogni caso, sarà richiesta una velocità di almeno 10Mbps. In termini di qualità, il nuovo prodotto – previo un abbonamento – permette di guardare i propri contenuti come standard in qualità HD o, volendo, in UHD.

Sulle TV che siano etichettate come HDR ready Sky, Stream promette un’esperienza più dinamica e vivida mentre, in presenza di una soundbar, può sfoggiare i benefici del suo essere Dolby Atmos ready.

Una volta avviato, l’interfaccia consueta di Sky Glass accoglierà l’utente permettendo di trovare in un unico posto i contenuti tratti da varie app di video on demand, come Priome Day, Netflix, Disney+ e YouTube (senza dover entrare e uscire da ciascuna di esse): ovviamente, non mancheranno i programmi, in diretta e non di Sky. In questo senso, il contenuto dell’abbonamento (mensile da 29 sterline al mese, con disdette senza penali e 39,99 sterline di configurazione iniziale, o da 18 mesi pagando 26 sterline al mese con 20 euro come configurazione iniziale) sottoscritto darà diritto a godere di Netflix base e di Sky Ultimate TV: pagando a parte, si possono aggiungere altri pacchetti, come Sky Sports, BT Sport, Sky Cinema e UHD & Dolby Atmos.

La ricerca dei contenuti potrà essere effettuata tramite i comandi vocali, e le categorie di genere, con ambedue le opzioni che si combinano, tal che sarà possibile chiedere “Mostrami una commedia“. Per assicurare una comoda fruizione, invece, arrivano in dote le funzioni Playlist (su qualsiasi contenuto “da app e canali, sia live che on demand“), che previa pressione del “+” sul telecomando salva sul cloud un contenuto per riguardarlo, e Restart, che permette di tornare indietro e guardare dall’inizio il proprio spettacolo preferito già cominciato.