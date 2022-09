Sky Glass: ufficiale la smart TV con focus sullo streaming intrattenitivo

Ascolta questo articolo

Proprio nelle stesse ore in cui Paramount+ sbarca ufficialmente in Italia, anche con una promo lancio (dal 15 al 25 Settembre la quota mensile per 12 mesi cala a 4.99 euro), Sky ha annunciato una propria iniziativa all-in-one in quota intrattenimento domestico, con la colorata (Anthracite Black, Ceramic White, Dusky Pink, Ocean Blue, Racing Green) ed elegante smart TV Sky Glass che, a quasi un anno dall’arrivo nel Regno Unito, ora sbarca anche nel Bel Paese.

Sky Glass, venduta in una confezione riciclabile senza plastica monouso, è la prima TV in tutto l’orbe terraqueo ad aver ottenuto da Climate Impact Partners la certificazione Carbon Neutral, all’insegna di un’attenzione all’ambiente che investe anche i consumi energetici, come dimostrato dalla funzione di regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambientale, ed risparmio energetico che scatta a dispositivo non in uso. Dal punto di vista tecnico, Sky Glass è declinata in 3 diverse diagonali, da 43” (697 euro, o a rate da 11,90 euro al mese), 55” (995 euro, o a rate da 17,90 euro al mese) e 65 pollici (1.293 euro, o a rate da 23,90 euro al mese), che – però – si avvalgono sempre di pannelli LCD con local dimming risoluti in 4K UHD con tecnologia Quantum Dot, discretamente fluidi a fronte dei 60 Hz di refresh rate.

A beneficio della qualità visiva, Sky Glass mette a disposizione anche il supporto all’alta gamma dinamica, negli standard HLG, Dolby Vision ed HDR 10: per l’audio, la parte bassa palesa un vistoso mento che, in realtà, dietro la griglia, cela una vera soundbar con assetto stereo a 2.1 canali e supporto agli standard Dolby (Digital e Atmos), inclusiva di 6 speaker (subwoofer per i bassi compreso) che direzionano il suono in alto e in basso, per avvolgere il telespettatore.

Completano la parte hardware della smart TV Sky Glass un processore con quattro core ARM A55, le connettività senza fili Wi-Fi e Bluetooth 5.0 (standard e low energy) e le porte (una USB con carica a 15W, una Ethernet per collegarsi al router, tre HDMI 2.1 con canale audio di ritorno avanzato eARC e CEC (per gestire un’eventuale soundbar esterna col telecomando della TV).

Quest’ultimo dimostra quanto Sky Glass sia sinergica con l’abbonamento a Sky visto che, se è vero che la stessa via decoder offre i canali Live del digitale terrestre (secondo la numerazione di Sky), è anche vero che ospita anche le app dei servizi di streaming partner, gratuiti e a pagamento (per i quali serve l’abbonamento a parte) come Netflix, Disney+, DAZN, Spotify, Infinity, etc, con una ricerca trasversale dei contenuti che avviene per argomento o parola chiave, i comandi vocali (es. per accendere la TV dicendo solo “Ciao Sky), la possibilità di far ripartire (Restart) un programma già iniziato, o di aggiungerne uno alla propria playlist premendo il “più” sul remote controller accennato. Non manca il supporto, opzionale, al servizio Sky Multiscreen che, via decoder aggiuntivo Sky Stream, permette di esportare l’esperienza di Sky Glass e i propri contenuti su tutte le TV di casa compatibili.