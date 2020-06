Ufficiale la smart TV Nokia da 43 pollici, con Assistant, Dolby audio e Dolby Vision

Dopo aver fatto il suo esordio nel mondo delle smart TV nella fase finale del 2019, Nokia ha ampliato il suo assortimento di apparecchi televisivi intelligenti, con un nuovo modello più compatto, visto che – in termini di polliciaggio – si passa dai precedenti 55 agli attuali 43 pollici.

Esteticamente, la Nokia smart 43CAUHDN mette in campo un display IPS (178° di angolo visuale) UHD 4K (3.840×2.160 pixel) panoramico a 16:9, con refresh rate a 60 Hz, ideale per la fruizione filmica (Dolby Vision), anche delle scene più movimentate (via tecnologia MEMC che inserisce frame intermedi), visibile alla perfezione con qualsivoglia condizione di luminosità ambientale, grazie all’elevato contrasto (1100:1) ed alla luminosità massima pari a 300 nits (ottimizzata nelle parti scure e chiare dell’immagine dalla gestione Intelligent Dimming dei LED).

La parte bassa prevede un mento più visibile per lo speaker JBL per un output sonoro ricco, potente (24W) e immersivo (grazie al Dolby Audio e al DTS TruSurround): le porte connettive prevedono un ingresso per radiofrequenza (magari per parabola, o decoder), un ingresso audio digitale ed uno audio analogico, un paio di USB (di cui una 3.0), una porta per l’Ethernet, e tre HDMI.

Assieme a una schedina per il Bluetooth 5.0 (onde interagire col telecomando, inclusivo di richiamo ad Assistant) ed il Wi-Fi n monobanda, opera il processore quadcore (1.0 GHz) CA53 messo in tandem con una GPU Mali 450MP4, e con un assetto mnemonico da 2.25 GB di RAM e 16 GB di storage. Lato software, la scelta per la smart TV Nokia 43CAUHDN è ricaduta su Android TV a base Pie 9.0, con diversi servizi di streaming pre-installati (Netflix, Hotstar, Disney +, YouTube, e Amazon Prime Video) ed altri scaricabili dal Play Store: non manca, per il mirroring da PC o smartphone, l’integrazione di Chromecast.

Attualmente, con le vendite calendarizzate dall’8 Giugno, la Nokia smart TV da 43 pollici è listata sull’e-commerce indiano Flipkart, al prezzo di 31.999 rupie (pressappoco 380 euro), inclusivi di 6 mesi di prova gratuita di YouTube Premium.