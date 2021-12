Toshiba presenta la serie premium 4K M550KU Fire TV con Alexa in vivavoce

In tempo per le festività natalizie, il brand nipponico Toshiba ha annunciato una gamma di TV premium serie M con il sistema Amazon Fire TV, in vendita dai primi di Dicembre tramite BestBuy e Amazon, al prezzo di 800 dollari (circa 709 euro), 1.000 dollari (circa 886 euro) e 1.200 dollari (circa 1.063 euro) rispettivamente per i modelli da 55, 65 e 75 pollici.

La serie Toshiba M550KU Fire TV mostra cornici estremamente contenute lungo il perimetro del pannello visuale, un LCD risoluto in 4K con supporto al Dolby Vision e retroilluminazione local dimming full-array: quest’ultima si occupa, mediante un massimo di 48 zone di controllo (verosimilmente sul taglio più grande), di illuminare e oscurare in modo differente, in base al contenuto, le scene visualizzate, incrementando i neri dove serve, acuendo il rapporto di contrasto, e dando una maggior profondità alle scene, magari visualizzate nel mentre si fruisce di Prime Video o di Netflix.

In appoggio ai gamers, magari in possesso di una PS5 o di una Xbox series X/S, la gamma di apparecchi televisivi intelligenti Toshiba M550KU Fire TV annovera il refresh rate sino a 120 Hz e una modalità automatica a bassa latenza (Auto Low Latency): al momento, non è chiaro se siano supportate anche altre piccole chicche ad hoc, come il Variable Refresh Rate e il 4K@120Hz.

Beneficiato anche da un audio in linea con gli standard DTS:X e Dolby Atmos, per un sound cinematografico, la serie Toshiba M550KU Fire TV, un po’ come le Omni TV di Amazon stessa, integra il sistema Fire TV con annessi comandi vocali gestiti da Alexa grazie a microfoni integrati a lungo campo (con switch fisico per la disattivazione), che permettono di far riprodurre la musica, e lanciare le app di streaming installate senza usare il telecomando, nemmeno nel controllare la domotica compatibile collegata.

Ancora in tema smart, va annoverata nella serie di Fire TV M550KU di Toshiba il supporto al protocollo Apple AirPlay e la presenza della funzionalità live “view-in-view” che, in sostanza, mentre si guarda un contenuto, permette di tenere sotto controllo i feed provenienti da videocamere di sicurezza e campanelli smart all’ingresso.