TCL CF6: ufficiali le smart tv low cost con Fire OS

TCL, reduce anche dal lancio di uno smartphone e di un frigo smart, ha appena annunciato l’arrivo in Italia della serie di smart TV CF6, nei modelli da 50 (50CF630) e 55 pollici (55CF630) in vendita rispettivamente a 399 e 449 euro.

Di livello Picture Performance Index 2800, ambedue le TV hanno cornici ridotte su 3 lati, tranne il mento che ospita l’impianto audio curato da Onkyo attraverso due speaker da 10W cadauno: di base, le smart TV TCL CF6 usano pannelli LCD forse VA, risoluti in UltraHD, con 50/60 Hz, calibrazione in forma di bilanciamento a 2 e 10 punti del bianco, con alta gamma dinamica standard via HDR10/HLG e, con metadati dinamici, via Dolby Vision / HDR10+. Grazie al filtro di Quantum Dot previsto dalla tecnologia QLED, si raggiungono il 97% sulla scala colore DCI-P3 e del 100% su quella Rec.709. La luminanza dovrebbe essere sui 300 nits di picco vista la certificazione HDR Premium.

Ulteriori migliorie all’immagine, come ottimizzazione del contrasto, arricchimento dei dettagli, upscaling, boost del moto, riduzione del rumore, si ottengono grazie all’integrazione dell’IPQ Engine 2.0 che presiede alla elaborazione delle immagini. Dotato delle connettività Miracast, Bluetooth 5.0, Wi-Fi e AirPlay 2, il set di TV TCL CF6, compatibile col broadcasting ibrido HbbTV 2.0.2, acquisisce i contenuti dalla TV a pagamento via slot CI+ (ECP 1.4) e dai decoder per il digitale terrestre e il satellitare DVB-T2 e DVB-S2: collegandovi in USB un hard disk, si abilita la funzione ella messa in pausa in live, nota come time shift.

In omaggio ai gamers, le TCL CF6 offrono diversi accorgimenti, come la modalità Game Master, l’input lag a 16 ms, l’auto abbassamento della latenza (ALLM), e un poker di HDMI 2.1 (con eARC sulla 4a). Animate dal sistema operativo Fire OS, le nuove smart tv hanno il tasto Alexa sul telecomando (per lanciare le app, gestire le domotica, alzare il volume, cambiare canale) con scorciatoie dedicate per Prime Video, Disney+, e Netflix.