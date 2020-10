Sony Z8H: la smart TV 8K da 85 pollici adatta anche per le consolle Next gen

Dopo averne accennato al CES 2020, il brand nipponico Sony ha appena presentato in India la smart TV Z8H, che mette in campo una risoluzione 8K, e diverse tecnologie di miglioramento dell’immagine di categoria superiore: il tutto inscritto in una diagonale monstre.

Sony Z8H (numero di modello KD-85Z8H) utilizza un pannello TRILUMINOS 8K (7680 x 4320 pixel) da 85 pollici, con retroilluminazione LED Full Array via Local dimming, beneficiato dal supporto all’HDR 10, al Dolby Vision, e a una specifica calibrazione per Netflix: l’adozione del processore X1 Ultimate, con funzione X-Reality PRO, permette di analizzare in tempo reale le immagini, scena per scena, per ricostruirle addizionate di dettagli e con maggiore profondità, in modo da portare alla risoluzione 8K anche i contenuti nativi in 2 e 4K. Ancora in ambito visuale, quale prestito dal modello X9500G, arriva la tecnologia X-Wide Angle, incaricata di migliorare gli angoli di visuale.

Sul versante audio, la presenza di due microfoni a lunga gittata permette di controllare l’apparecchio televisivo anche senza ricorrere al nuovo telecomando retroilluminato, mentre gli speaker, con Dolby Atmos, regalano immersività e, mediante la funzione Acoustic Multi-Audio, restituiscono l’impressione che i suoi provengano direttamente dal display.

Capace di inserirsi in un contesto da Home Theatre, fungendo da altoparlante centrale, la smart TV Sony Z8H risulta compatibile con AirPlay per il mirroring dai device macOS e iOS dei contenuti targati AppleTV+: essendo animata da Android TV, con conseguente Play Store, è comunque possibile installare altri noti servizi di video streaming on demand, tra cui Netflix, Hotstar, Prime Video, e Disney +.

In ottica gaming, invece, spicca la presenza dell’HDMI 2.1, con conseguente supporto alle funzioni ALLM (Auto Low Latency Modw) e VRR (Variable Refresh Rate) sino a 120 fps, a beneficio di quanti vi collegheranno le nuove consolle PlayStation 5 e Xbox Series X.