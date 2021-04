Sony Bravia X75 4K: ufficiali e accessibili le nuove smart TV 4K UHD X75 con HDR

Dopo l’annuncio dei nuovi proiettori 4K per cinefili, il gruppo giapponese Sony, virando sulle smart TV, ha annunciato nuove televisioni intelligenti Bravia, in 4K, piuttosto accessibili (a partire da circa 660 euro), principiando dal mercato indiano.

Le nuove tv intelligenti Sony Bravia X75 4K, protette da sbalzi tensione, fulmini, umidità e polvere, grazie allo standard “Sony X-Protect“, risultano cadenzate nelle diagonali da 43 (59.990 rupie, circa 665 euro) e 50 pollici (72.990 rupie, o pressappoco 809 euro), applicate a pannelli risoluti in 4K HDR con 60 Hz di refresh rate e supporto ai contenuti ad alta gamma dinamica (HDR, HDR10, HLG). Un ulteriore boost alla qualità visiva deriva da diverse soluzioni tecniche.

Innanzitutto, nelle smart TV Sony Bravia X75 4K è presente il processore 4K X-Reality PRO, che si occupa di effettuare l’upscaling in 4K dei contenuti in FullHD e 2K: il motore elaborativo X1 incrementa i dettagli riducendo nel contempo il rumore nelle immagini mentre, da par suo, l’introduzione della feature Live Color corregge i colori dei segnali in ingresso, rendendoli più vivaci, vividi, e naturali, non slavati e senza sbavature.

Sul piano dell’output acustico, certificato Dolby Audio, le smart TV Sony Bravia X75 4K forniscono due altoparlanti stereo a deflettore aperto (open baffle), per una miglior qualità sonora: non mancano, poi, le connettività senza fili, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi, oltre a diverse porte, tra cui due USB, tre HDMI (con canale audio di ritorno), una Ethernet LAN, un jack da 3.5 mm, e le uscite audio digitali.

Lato software, nelle smart TV Sony Bravia X75 4K è a regime Android TV basato su Pie 9.0, con conseguente integrazione di Chromecast per i contenuti da smartphone e browser PC, accesso via Play Store a diversi streaming famosi (Amazon Prime Video, Netflix, Disney + Hotstar, YouTube, etc), ed il supporto ai comandi vocali inoltrati a Google Assistant, si da controllare l’interfaccia a mani libere e da poter interagire con la domotica di casa.