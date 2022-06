Samsung porta in Italia la smart TV ruotabile The Sero 2022 con schermo opaco

Ascolta questo articolo

Samsung, dopo averla esibita e accennata al CES 2022, ha finalmente portato in Italia la nuova smart TV The Sero 2022 che, in grado di ruotarsi in verticale, risulta adatta a visualizzare i video di TikTok e quelli girati dai cellulari in generale.

Simile nel design al modello del 2020, la nuova versione della The Sero ha una sezione frontale in tessuto Navy Blu atta a nascondere l’apparato audio, e può poggiare o tramite una base con un piccolo stand che la inclina leggermente all’indietro, o su una sorta di carrellino opzionale con ruote, nel caso si preveda di spostarla di frequente. Tecnicamente, The Sero 2022 impiega un pannello LCD da 43 pollici, risoluto in UltraHD, con l’impiego dei Quantum Dots che la fa appartenere alla tipologia QLED.

Probabilmente provvista della retroilluminazione Edge LED (quindi periferica), The Sero 2022 migliora il contrasto tramite lo stesso trattamento opaco (Matte Display) anti-riflesso delle nuove TV The Frame 2022: è noto il supporto all’alta gamma dinamica (HDR10, HDR10+ anche Adaptive, HLG) mentre ulteriori benefici visuali sono garantiti dal processore Quantum 4K, che assicura l’upscaling, fluidifica le immagini in movimento (via Motion Plus), migliora gli angoli della visuale (Wide Viewing Angle), incrementa il senso di profondità acuendo lo iato tra gli elementi in primo piano e quelli sullo sfondo (Real Depth Enhancer), e migliora il contrasto (Supreme UHD Dimming).

Col passare del tempo, l’accuratezza nella resa dei colori può essere tenuta costante, tramite le periodiche calibrazioni Basic ottenuta usando l’iPhone o il proprio smartphone. Naturalmente, se non si è interessati a tutte queste alterazioni migliorative, si può far ricorso al purismo in stile “director’s cut” della Filmmaker Mode. L’attenzione al gaming della The Sero 2022, accreditata di 50/60 Hz di refresh rate, passa per il formato HDR dellHGiG, per l’estensione del campo di gioco in 21:9 (Super Ultra Wide Game View), e per alcune funzioni dell’HDMI 2.1 (ALLM e, sulla terza porta HDMI, eARC).

Sul piano sonoro, l’output da 60W erogato dal sistema a 4.1 canali beneficia di diversi utili bonus: con l’Object Tracking Sound Lite, che permette al suono di seguire l’azione sullo schermo, si incrementa il surround, mentre l’Adaptive Sound+ adatta il playing alle caratteristiche dell’ambiente, e l’Active Voice Amplifier rende i dialoghi sempre percepibili anche nei contesti più rumorosi.

La piattaforma Smart TV del The Sero 2022, controllabile via telecomando con dorso a carica solare, passa per il firmware proprietario Tizen, con rimando nella UI a schermo intero a diversi noti streaming (es. YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV e Netflix), con altri contenuti (magari visualizzati in multi-view) acquisibili mediante i decoder per il digitale terrestre/satellitare con tv ibrida HbbTV 2.0.3, mediante lo slot per le Pay TV (CI+ con antipirateria ECP 1.4), o il casting da smartphone (Dex wireless o AirPlay 2). Non mancano la possibilità di usare la The Sero 2022 per le videochiamate con Duo (collegando una webcam), il supporto agli assistenti Bixby, Assistant e, via speaker esterno, Alexa, e l’implementazione del Bluetooth 5.2: il prezzo è di 1.496,26 euro sullo store ufficiale, pagabili anche in 20 rate da 81.22 euro mensili.