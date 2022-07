Realme Watch 3: ufficiale lo smartwatch con telefonate Bluetooth

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento “Hey Creatives” dedicato ai dispositivi aIoT (intelligenza artificiale + internet of things), il brand Realme non ha presentato in India solo alcuni prodotti già noti in termini di tablet e auricolari, ma ha svelato anche nuovi device tra cui, oltre al suo primo display, anche (ma non solo) il nuovo wearable Realme Watch 3, che arriva sul mercato dopo oltre un mese di rumors.

Avvistato inizialmente nei database degli enti IMDA e BIS col codename di RMW2108, il Realme Watch 3 somiglia molto al modello Watch 2 Pro, con uno chassis forgiato con form factor squadrato: sul piano delle peculiarità, il wearable mostra più affinità con il Realme TechLife Watch R100. Ciò è motivato dal fatto che è presente il Bluetooth dual mode che, oltre a trasmettere i dati per le notifiche (con un antenna potenziata), veicola anche l’audio e, di conseguenza, vista la presenza di uno speaker e di un microfono (con cancellazione del rumore ambientale AI ENC), è possibile gestire le telefonate, facendole partire o rifiutandole, direttamente dal polso.

Scheda tecnica alla mano, il Realme Watch 3 propone in alto un vetro leggermente curvo 2.5D a protezione, entro una cornice metallica riflettente, del display TFT, da 1.8 pollici (quindi ingrandito del 67,5% rispetto al Realme Watch 2), risoluto a 240 x 286 pixel, ben leggibile all’aperto grazie ai 500 nits di picco di luminosità, sul quale è possibile alternare oltre 100 watchfaces.

Sul piano della salute, il Realme Watch 3 assicura il monitoraggio del ciclo mestruale, ricorda di far movimento (avvisi anti sedentarietà) e di idratarsi, ma – in ragione dei sensori dorsali – misura anche lo stress e la frequenza cardiaca, continuativamente 24/7, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Ovviamente, non poteva mancare la registrazione e l’analisi della qualità afferente al sonno. Sul piano sportivo, l’utente potrà tracciare più di 110 attività sportive, tra le quali menzioniamo la camminata, la corsa all’aperto, il golf, il vogatore, l’allenamento della forza, la boxe, l’ellittica, lo yoga, il ciclismo, nuoto (essendo impermeabile secondo lo standard IP68), etc. A garantire il supporto a tali e fante facoltà e routine, concorre la batteria, da 340 mAh, accreditata di fornire, dopo ogni singola carica, 7 giorni di autonomia.

Il Realme Watch 3, previsto nei colori nero e grigio, potrà essere comprato, presso vari rivenditori locali, sullo store del brand e presso Flipkart, al prezzo di 3.499 rupie (pressappoco 40 euro), con la promo d’esordio, dal 2 Agosto, che ne consentirà l’acquisto al prezzo scontato di 2.999 rupie (circa 36 euro).