Realme presenta il laptop Notebook Air e gli auricolari Buds Air 3 Neo

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento dedicato al top gamma GT2 Master Explorer Edition, Realme ha presentato anche altri prodotti, tra cui un nuovo paio di auricolari tws e un inedito quanto leggero portatile Windows based.

Partendo dagli auricolari, i Realme Buds Air 3 Neo, pur essendo gli eredi diretti dei Buds Air 2 Neo, hanno il gambo per i comandi touch, come i Buds Air Neo e i Buds Air 3. Realizzati nei colori White o Starry Night Blue sono leggeri, con un peso di soli 4 grammi a unità e assicurano a carica completa 7 ore di autonomia, che salgono a 30 con la custodia caricabile in Type-C. All’interno custodiscono driver da 10 mm ma non integrano il necessaire per l’ANC: in compenso, è supportato l’audio 3D via Dolby Atmos e, in corso di telefonata, mettono a disposizione la riduzione AI based dei rumori ambientali (ENC).

Ancora in tema di specifiche, gli auricolari true wireless Realme Buds Air 3 Neo hanno il Bluetooth 5.2 per la connessione con la sorgente, mettono a disposizione una modalità a bassa latenza, 88 ms, per quando si gioca, e si accoppiano facilmente, via app Realme Link, con gli smartphone che eseguono la Realme UI (o le interfacce “cugine” OxygenOS 7 ColorOS). Per il prezzo, i pre-ordini da oggi sino al 19 Luglio permetteranno di pagarli circa 19 euro (129 yuan), col prezzo che poi salirà a circa 22 euro (149 yuan).

Passando al laptop, quest’ultimo è noto semplicemente come Notebook Air. Ha un corpo in metallo nei colori Sky Grey e Ice Blue che, ai lati, presenta varie porte (tra cui un combo jack audio, e quattro porte USB 3.2 di cui due Gen 2 Type-C e due Gen 1 Type-A): in omaggio alla sua denominazione, il terminale è estremamente portable, con uno spessore massimo di 14.9 mm, un peso di 1.36 kg e cornici da 4.9 mm (vs gli 8.9 dell’Apple MacBook Air M1).

Lo schermo, verosimilmente da 14”, è un pannello LCD risoluto in FullHD (1920 × 1200 pixel) secondo l’aspetto panoramico a 16:10, esteso sull’88% di screen-to-body. La webcam è HD ed è accompagnata da un array dual microfonico con riduzione del rumore ambientale: gli speaker sono due, calibrati da Harman Kardon, e supportano il DTS HD Surround Sound.

A guidarlo lato software è Windows 11 mentre, per l’hardware, partecipa un processore i3 dell’11a gen Intel (Tiger Lake), coadiuvato da 8 GB di RAM e, quanto a storage SSD, da tagli da 256 o 512 GB: la dissipazione termica è affidata a due ventole e a un sistema a liquido con vapor chamber. La sicurezza è curata da uno scanner per le impronte digitali, innestato nel pulsante di accensione-spegnimento.

Per l’energia, il Realme Notebook Air attinge ai 54 Wh di batteria (max 13.5 ore di autonomia), caricabile rapidamente (50% in 30 min), in Power Delivery, a 65 W: non mancano, ovviamente, le connettività senza fili Bluetooth e Wi-Fi 6. Anche in questo caso, vi sono dei prezzi lancio per i pre-ordini, con l’assetto da 8+256 GB fissato a 2999 yuan (circa 444 euro) e quello da 8+512 GB listato a 3299 yuan (circa 488 euro).