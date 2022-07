Realme GT2 Master Explorer Edition: ufficiale con chip Pixelworks X7 e Snapdragon 8+ Gen 1

Ascolta questo articolo

Si è da qualche ora concluso il ricchissimo evento targato Realme, uno dei più attesi della giornata odierna, che ha portato al disvelamento di tanti prodotti, tra cui lo smartphone di fascia alta Reame GT2 Master Explorer Edition.

Il Realme GT2 Master Explorer Edition (161,3 x 74,3 x 8,17 mm per 199 grammi) è cadenzato in tre colorazioni, Iceland White (con l’MSI Ice Sense AG Craftsmanship), Cangyan (con vetro AG), e Hard Case・Wild (con l’Hard Case Legendary Design del designer Jae Jung): da segnalare, nella colorazione Iceland White, che il particolare processo AG usato, rispetto a quello standard, conferisce al tatto una minor sensazione di rugosità e un maggior senso di freddo, un po’ come toccare la fine brina.

Rispetto al passato, il Realme GT2 Master Explorer Edition prevede un frame laterale piatto: in alto vi sono l’uscita per speaker e microfono, in basso quelle per microfono, speaker, microUSB Type-C e slot per il Dual nanoSIM, a destra c’è il tasto per l’accensione a sinistra il bilanciere del volume. Come ipotizzato, hanno fatto la loro comparsa due grilletti da spalla, sensibili alla pressione e nascosti, per un’esperienza di gioco superiore.

Le cornici sono ad angolo retto: in termini di misure si parla di un margine di 1,48 mm ai lati, di 1,84 mm in alto e di 2,37 mm per il mento, tal da raggiungere il 94.2% di screen-to-body: il merito è di un processo di connessione micro-seam che permette di innestare lo schermo direttamente sulla cornice centrale, senza doversi anteporre la consueta staffa di plastica. Il display, fornito da BOE, con scanner biometrico sottostante, è un pannello OLED da 6.7 pollici risoluto in FullHD+ (2412 x 1080 pixel), capace di 1,07 miliardi di colori, del 100% sul color gamut DCI-P3, di un’elevata precisione cromatica (JNCD≈0.4), con contrasto a 5000000, supporto all’HDR10+, 1000 nits di picco come luminosità, 120 Hz di refresh rate. Nel foro centrale in alto vi è la selfiecamera da 16 megapixel (Samsung S5K3P9).

Dietro, un bumper squadrato allinea a triangolo la triplice fotocamera, con un sensore principale da 50 ((Sony IMX766 v2.0, f/1.88, stabilizzazione ottica), uno (Samsung S5KJN1) ultragrandangolare (150°) da 50 (f/2.2) e un macro (GC02M1B) da 2 megapixel (microscopio, con zoom che arriva sino a 40x di guadagno). Sul piano fotografico risultano previste le modalità HyperShot e Street Photography Mode 2.0: (filtri ad hoc, modalità a lunga esposizione). L’audio conta sugli speaker Stereo con audio Hi-RES e Dolby Atmos ma, come coinvolgimento sensoriale, non manca il motore di vibrazione sull’asse X.

Alla guida del Realme GT2 Master Explorer Edition, si trova il processore octacore Snapdragon 8+ gen 1 già apprezzato nei recenti Asus RoG Phone 6 e Xiaomi 12S: per le prestazioni grafiche risulta prevista la GPU Adreno 730 sgravata di molti compiti (con minor impatto sui consumi energetici) dal chip grafico Pixelworks X7, che riduce il rumore nei video con scarsa luminosità e interpola i frame riducendo la latenza quasi allo zero. Lo smaltimento del calore conta su un sistema “Max” che impiega la un sistema di dissipazione a liquido VC con una superficie di ben 4811 mm².

La nuovissima RAM LPDDR5X (capace di consumare un -20% d’energia, per la prima volta presente su un device Android) e lo storage UFS 3.1 si combinano nei tre allestimenti da 8+128 GB, 8+256 GB e 12+256 GB, prezzati rispettivamente a 3499 yuan (519 euro), 3799 yuan (563 euro) e 3999 yuan (593 euro). La batteria, da 5.000 mAh, si carica del tutto in 25 min grazie alla ricarica rapida da 100 W e, dopo 1600 cicli, è accreditata di conservare una capacità superiore all’80%.

Sul piano delle connettività, il Realme GT2 Master Explorer Edition, animato da Android 12, annovera un sistema a matrice di antenne 2.0, un motore intelligente per la commutazione del segnale, la tecnologia dell’antenna intelligente AOL, e il sistema a quattro antenne super N28 (che, in scenari di rete tipici, aumenta di 1.5 volte la potenza del segnale e del 70% la velocità di rete). Le restanti dotazioni connettive prevedono il 5G SA/NSA, il Wi-Fi 6, il Dual 4G VoLTE, il Bluetooth 5.2, l’NFC, il GPS (Galileo, Glonass, NavIC, QZSS, L1 + L5).