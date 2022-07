Asus RoG Phone 6 series: ufficiali i top gamma da gaming con vari accessori

Ascolta questo articolo

All’evento “ROG Phone 6: For Those Who Dare” tenuto virtualmente, Asus ha annunciato la coppia di top gamma RoG Phone 6 e 6 Pro che, nel raccogliere l’eredità dei modelli dello scorso anno, mettono a disposizione specifiche per i gamers mobili che non sono abituati a compromessi, e che cercano anche l’inezia pur di disporre di un vantaggio competitivo sugli avversari.

Esteticamente simili ai predecessori, a parte una sezione ingrandita, rivestita dal vetro, per la tripla fotocamera posteriore, gli Asus RoG Phone 6 (173 x 77 x 10.3 mm per 239 grammi) e Rog Phone 6 Pro (stesse misure dello standard) sono praticamente uguali tra loro, a parte gli allestimenti mnemonici, le colorazioni (Phantom Black e Storm White per il modello standard, solo Storm White per il Pro) e il retro, col modello base che ha il comune logo retroilluminato RGB, mentre il modello Pro ha un secondo schermo, PMOLED (Vision Color), che mostra a colori varie animazioni e informazioni a device capovolto.

Ambedue gli Asus Rog Phone 6 hanno la doppia porta microUSB Type-C, 2.0 sul bordo inferiore e 3.1 sul lato, per caricare il device mentre si gioca: non manca l’apparato audio “GameFX”, con il mini-jack da 3.5 mm, due speaker stereo simmetrici frontali (a 7 magneti), un team di 3 microfoni con riduzione del rumore “OZO”, la calibrazione di Dirac, che ha fornito gli algoritmi necessari a implementare l’audio spaziale Dirac Virtuo, e l’implementazione dello Snapdragon Sound, per uno streaming a bassa latenza.

Continuando sui binari dei minimi comun denominatori, gli Asus RoG Phone 6 hanno lo scanner d’impronte in-display, l’impermeabilità IPX4 e i grilletti dorsali ultrasonici, col sistema AirTrigger 6 che, coordinando le aree dorsali sensibili al tocco e alla pressione con gli sensori di bordo, tra cui bussola digitale, accelerometro, giroscopio, di prossimità e luminosità, consente di supportare più gesture, sino a 14 “punti touch” in contemporanea, e inedite funzioni (Dual Action, Gyroscope Aiming, Press and Lift). Nello specifico, nel gioco Apex Legends, strisciando il pollice lo sparatore può caricare l’arma, per far fuoco tenendocelo premuto sopra.

La scheda tecnica dei RoG Phone 6

Gli Asus Rog Phone 6, standard e Pro, già preordinabili sullo store ufficiale (con ventola esterna in omaggio) e disponibilità da metà mese Unieuro, GoldStore ed EShop, innestano in un design vagamente tecno-robotico, sotto un vetro Gorilla Glass Victus leggermente curvo, un display AMOLED da 6.78 pollici di Samsung, risoluto a 2448 x 1080 pixel (395 PPI) secondo un aspect ratio a 20,4:9, con una luminosità dagli 800 standard ai 1.200 nits (in HDR), la suite ROG tuning (per passare da 60, 90, 120, 144, 165 Hz di refresh rate, raggiungere i 720 Hz di touch sampling, e i 23 ms di tempo di risposta), ottima copertura della game cromatiche (DCI-P3 al 111,23, sRGB al 150,89%, Delta E < 1), contrasto elevato (1.000.000:1), co-processore dedicato Pixelwork i6, attenzione alla vista (SGS Seamless Pro a 120 Hz, SGS Eye Care al 6,5%), e rivestimento AS (per scongiurare l’attrito tipico delle dita sudate).

Lato software il tool Armoury Crate consente di settare profili per ogni gioco, quanto a luminosità e refresh/touch rate, mentre il pannello di controllo Game Genie, tirato su durante le partite, permette di fissare a schermo alcuni pulsanti (es. cattura schermo), di disattivare al volo alcune gesture, o di attivare il mirino per gli sparatutto in prima persona. La selfiecamera, Sony IMX663, è da 12 megapixel mentre, dietro, la triplice fotocamera, in grado di realizzare video anche 8K@24fps o 4K@30/60fps, e slow motion anche 4K@120fps), prevede un sensore principale da Sony IMX766 (stabilizzazione elettronica) da 50, un ultragrandangolo da 13 e un sensore per le macro, da 5 megapixel,

Come nucleo elaborativo, è stato scelto l’octacore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con 3.2 GHz di clock massimo e, rispetto al non Plus, una miglior gestione energetica e delle temperature: la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 3.1 si combinano, quanto al modello standard, in 12+256 GB (1.099 euro) e 16+512 GB (1.199 euro) mentre, nel Pro, solo in 18+512 GB (1.399 euro). In merito alla dissipazione termica, il sistema GameCool 6 offre una tecnologia a 360° in favore del processore, una camera di vapore maggiorata del 30%, una doppia placca, più ampia, di grafite, con la possibilità di ulteriori benefici tramite l’accessorio AeroActive Cooler 6 (89.99 euro), una ventola esterna che, grazie ad alcuni sensori ed essendo ingrandita rispetto al passato, può ridurre del 25% la temperatura esterna, mettendo anche a disposizione 4 pulsanti aggiuntivi e un piccolo stand estensibile per tenere il device in orizzontale.

La batteria, da 6.000 mAh, divisa in due celle da 3.000 cadauna, mediante la Type-C laterale si carica rapidamente a 65W: in quota connettvità, vi sono il 5G, il Dual nanoSIM, il Bluetooth 5.2, le tre antenne per il Wi-Fi 6E 2×2 MIMO, l’NFC (in card mode a device spento), e il GPS (Beidou, Galileo, Glonass, QZSS, NavIC). Il sistema operativo è Android 12, con possibilità di switchare alla sobria ZenUI proprietaria per farne un device più serioso.

Gli accessori

Il Devil Case ROG PHONE 6 Guardian case costa 39.99 euro, il ROG PHONE 6 Glass Screen Protector 29.99 euro, la ROG Clip 29.99 euro, e il ROG Kunai 3 Gamepad for ROG 6 in nero e bianco 119.99 euro. Le ROG Cetra True Wireless Pro sono cuffie da gaming dual mode, con la connessione Bluetooth che, via Qualcomm Soung vede la latenza ridursi a 45 ms, o l’uso via cavo USB Type-C. Provviste di un microfono con cancellazione AI del rumore, e di un DAC ESS 9280 Quad, beneficiano di varie modalità di cancellazione attiva, ANC, del rumore, co una con una migliore riduzione del fruscio del vento.

Le ROG Delta S Wireless sono sempre cuffie dual mode, ma al Bluetooth affiancano il Wi-Fi a 2.4 GHz via dongle: nei padiglioni celano microfoni di tipo Beamforming con cancellazione AI del rumore. Al problema del peso pensano le più leggere (270 grammi) cuffie ROG Delta S Core, mentre i ROG Cetra True Wireless sono auricolari adagiati in una custodia a cofanetto, provvisti di una modalità senza fili a bassa latenza apposita per il gaming.