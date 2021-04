Realme: speaker Cobble, auricolari Buds Air 2 Neo, Watch S Master Edition

Nel corso dell’evento dedicato alla Malesia, il brand cinese Realme non si è concentrato solo sugli auricolari Realme Buds Q2, sullo smartwatch Realme Watch 2 (assieme al modello Watch S in Master Edition disegnato dall’artista coreano Grafflex, con una batteria da 390 mAh che permette 15 giorni di autonomia in appoggio al rilevamento della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue, previsto l’8 Maggio per 429 ringgit malesi, pari a circa 87 euro), ma ha alzato il sipario anche sul suo primo speaker, il Realme Cobble, e su una versione “Neo” degli auricolari Buds Air 2.

Trapelato grazie al codice dell’app Realme Link nei mesi scorsi, ha ricevuto il battesimo dell’ufficialità il primo smart speaker del brand, denominato “Realme Cobble Bluetooth Speaker ” (99 ringgit malesiani, poco meno di 20 euro): chiamato a competere con l’altrettanto economico Xiaomi Mini Speaker Bluetooth 3, ha una forma a ciottolo che ricorda in qualche modo le custodie degli auricolari in-ear odierni.

Di base ospita un driver dinamico con una potenza di 5W, le cui prestazioni sono incrementate dalla tecnologia Bass Bost, da una pratica modalità a bassa latenza (88 ms) per quando si gioca, e dalla funzione per lo stereo pairing quando accoppiato con un altro esemplare. L’involucro, impermeabile secondo la certificazione IPX5, esibisce una porticina micro-USB Type-C, con la quale avviene la ricarica della batteria, accreditata di 9 ore di riproduzione audio.

Eredi del modello ufficializzato nel Maggio di un anno fa, ma simili stilisticamente ai Realme Buds Q, gli auricolari Realme Buds Air 2 Neo, impermeabili IPX5, ospitano driver da 10 mm con involucro in Liquid Crystal Polymer, ottenendo un miglioramento dell’audio mediante il chip Realme R2, che consente la cancellazione attiva del rumore (sino a 25 decibel, con annessa modalità “trasparenza”). La dotazione, poi, di due microfoni rende possibile avere una nitidezza acustica anche in chiamata, in favore del proprio interlocutore.

Il nuovo modello di tws a gemma di Realme, ovvero i Buds Air 2 Neo, in commercio nelle colorazioni Calm Gray e Active Black dall’11 Maggio per circa 30 euro (149 ringgit malesi), beneficia del Bluetooth 5.2 (con codec SBC ed AAC HD), oltre che della modalità a bassa latenza, da 88 ms, per il gaming: l’autonomia interna è di 5 ore, che salgono a 25 totali grazie alla custodia, ma facendo a meno dell’ANC (nel qual caso, invece, si scema a 20 ore complessive), potendo beneficiare anche della ricarica rapida, da 3 ore extra ottenute in appena 10 minuti di rabbocco.