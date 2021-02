Realme: valanga di accessori per il gaming, con un kit, e i nuovi auricolari Buds Air 2

Nel corso dell’evento col quale Realme, del gruppo BBK Electronics, ha presentato in India alcuni dispositivi dedicati alla domotica, ma soprattutto la sua nuova coppia di gaming phone economici della serie Narzo 30, non sono mancati diversi accessori di corredo a questi ultimi, tra cui tre prodotti inclusi nel GamingKit e il nuovo paio di auricolari senza fili Buds Air 2.

In supporto dei giocatori, il brand cinese ha sfoggiato un “succulento” Gaming Kit, al cui interno è possibile trovare dispositivi per il raffreddamento, controller, e particolari guanti per dita. La Cooling Back Clip (65-85 mm, 51 grammi, 1.799 rupie o 20 euro), con la tecnologia Dual Cooling, e una ventole a 7 palette, consente lunghe sessioni di gioco, mettendo in campo anche appariscenti effetti RGB, mentre il Mobile Game Controller (999 rupie, o 11 euro) spicca per la tecnologia CapAir, che invia il segnale elettrico direttamente al al display, senza quasi alcun lag, per la modalità “Recordable One Touch Burst”, ideale nell’affrontare un gran numero di nemici, e per la ricarica rapida (totale in 1.5 ore, con un’autonomia di 80 ore). Dulcis in fundo le curiose guaine per dita Mobile Game Finger Sleeves (129 rupie, o 1.5 euro), ad elevata sensibilità e conduttività elettrica, ideali per un gaming fluido.

Convitato di pietra all’evento condotto dal product manager di Realme, Sreehari, è stato i nuovo modello di auricolari Realme Buds Air 2 (4.299 rupie o 49 euro, dal 2 Marzo), realizzati negli accoppiamenti cromatici Closer Black (nero e blu) o Closer White (argento e bianco), in omaggio al duo musicale The Chainsmokers che ha collaborato allo sviluppo del prodotto.

Eredi del modello di auricolari true wireless Buds Air del Dicembre 2019, con comandi touch sulle pareti esterne delle stanghette, di base sono impermeabili (IPX5) ed ospitano driver da 10 mm, mettendo in campo sia una latenza ultra bassa (88 ms) che un doppio microfono con cancellazione attiva del rumore (sino a 25 decibel, ideale per il sottofondo degli elettrodomestici, la metro, il rombo degli aerei, etc) e modalità di trasparenza ambientale.

L’autonomia, da 5 ore con una sola carica, arriva a 25 totali con la custodia: alla bisogna, è possibile contare sulla ricarica rapida, che in 10 minuti di rabbocco assicura 120 minuti di riproduzione musicale.