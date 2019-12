Realme Buds Air: ufficiali gli auricolari true wireless di scuola Oppo

A pochi mesi dal varo degli auricolari cablati Realme Buds 2, l’omonimo spin-off di Oppo (BBK Electronics) torna ad occuparsi di gadget per l’ascolto musicale personale, grazie all’evento appena conclusosi in India, ove la localizzazione del già noto smartphone Reame X2, ha lasciato spazio al varo degli auricolari true wireless Realme Buds Air.

Questi ultimi, concepiti nelle colorazioni giallo, nero e bianco secondo uno stile che ricorda quello degli AirPods, sono realizzati in plastica, al pari della custodia in dotazione, e risultano comodi da indossare, grazie alla stanghetta che li tiene ancorati all’orecchio, ed al peso molto contenuto (4.16 grammi ad unità): all’interno, sono presenti dei driver da 12 mm particolarmente focalizzati sui bassi (DBB, o Dynamic Bass Boost) che, assieme ai due microfoni (di cui uno per gestire le chiamate o i comandi vocali ad Assistant, e uno per la riduzione del rumpre ambientale nota come ENC), concorrono a un comparto sonoro di alta qualità.

Grazie al processore R1, il collegamento con la fonte audio (lo smartphone) – reso ancor più rapido dalla tecnologia Google Fast Pair di Google – avviene tramite il Bluetooth 5.0 (con supporto al codec AAC): volendo, per ascoltare senza ritardi l’audio di un videogame, è possibile ridurre di uno step ulteriore la latenza (a 120 ms), innestando una modalità “game”. Anche in questo modello, come in molti altri prodotti simili, risultano abilitati i controlli touch, sulle superficie esterne dei Realme Buds Air, per gestire le chiamate, la musica, e il concierge virtuale di Google.

L’autonomia degli auricolari Realme Buds Air è affidata ai sensori ottici, che mettono in pausa la musica ogniqualvolta se ne estrae anche una sola unità dalle orecchie, ma non solo.

Anche le batterie portano il loro contribuito, sostanziato in 3 ore di funzionamento, che arrivano a 17 complessive facendo ricorso alla custodia di protezione (42.3 grammi) caricabile – a sua volta – tramite un cavetto microUSB Type-C o ricorrendo al wireless charging compatibile con lo standard Qi. Calendarizzati per la commercializzazione dal prossimo 23 Dicembre, i venturi Realme Buds Air sono prezzati a pressappoco 50 euro, ovvero a 3.999 rupie.