Realme Flat Monitor Full HD: ufficiale il primo monitor del marchio Realme

Nelle scorse ore, il brand cinese Realme (gruppo BBK Electronics) ha tenuto un evento in India nel corso del quale, oltre a confermare l’arrivo anche in loco del tablet Realme Pad X e degli auricolari Buds 3 Air Neo, ha svelato il suo ingresso ufficiale nel mondo dei display, con il suo primo Realme Flat Monitor Full HD, schedulato per la vendita su Flipkart, al prezzo di 18.999 rupie (circa 233 euro).

Il Realme Flat Monitor Full HD (nei giorni scorsi noto col codice tecnico di RMV2201) sin dal nome lascia intuire che possano esservi, successivamente, altri modelli dello stesso, magari con risoluzioni diverse (4K) e con curvatura: presentato come contraddistinto da un design futuristico, il nuovo terminale di visualizzazione è effettivamente molto sottile, con un profilo di soli 6,9 mm, cornici praticamente inesistenti su 3 lati del perimetro, e una base metallica a V risolta verso l’utente: la sensazione è di un monitor in grado di ben figurare, per eleganza e sobrietà, in un ufficio.

Anche nella sostanza, il Realme Flat Monitor Full HD riesce nei suoi intenti: tecnicamente, monta un pannello VA (quindi con cristalli allineati verticalmente) da 23.8 pollici, risoluto in FullHD (1920 x 1080 pixel) secondo un aspect ratio invero molto panoramico, a 16:9, capace di palesare con chiarezza 16.7 milioni di colori (nonostante l’implementazione di un rivestimento anti–riflesso), con supporto allo spazio colore sRGB, e un valore di 250 nits di luminosità (garantiti dal sistema di retroilluminazione a LED).

Attenzionati coloro che necessitano di uno schermo fluido e reattivo con un refresh rate in grado d’arrivare financo a 75 Hz e un tempo di risposta di 8 millisecondi, il Realme Flat Monitor Full HD si presta alla collaborazione tra gli utenti di un team, grazie al suo elevato valore, pari a 178°, relativo agli angoli visuali. In tema di input-output, risultano presenti una porta HDMI 1.4, oltre a un’interfaccia multiporta comprensiva di DC (per l’alimentazione), VGA, e USB Type-C: purtroppo, spicca la mancanza di un jack da 3.5 mm che, assieme all’assenza anche di una webcam, non focalizza il prodotto sui meeting ibridi in presenza-remoto.