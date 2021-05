Realme Event: neckband, speaker compatto e vari smartwatch

Come Huawei, anche il marchio Realme della scuderia BBK Electronics ha spalancato i forzieri della sua creatività hardware, annunciando – a pochi giorni dal varo dello smartphone Narzo 30 Pro – anche diversi dispositivi indossabili, tra cui la Watch 2 Series, la neckband Buds Wireless 2 (anche Neo), e il compattissimo Pocket Speaker Bluetooth.

Partendo dal polso, il Realme Watch 2 (257,6 x 35,7 x 12,2 mm, per 38 grammi) ha la forma squadrata tipica degli Apple Watch, in cui ha incastonato un display leggermente curvo ai bordi (2.5D) LCD IPS da 1.4 pollici, risoluto a 320 x 320 pixel: a confermarne l’usabilità outdoor sono sia l’impermeabilità IP68 che la accresciuta batteria, ora da 315 mAh che, dopo una carica, arriva sino a 12 giorni d’autonomia.

Attrezzato la funzione GPS connected (in sostanza, occorre portarsi dietro il telefono), oltre al contapassi, supporta ben 90 attività sportive, tra cui bicicletta, corsa, calcio, camminata, salto della corda, cricket, test VO2max, basket, allenamento libero, yoga: ovviamente, non manca di attenzionare il sonno, e la frequenza cardiaca, anche h24, senza contare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Passando per l’app Realme Link e il Bluetooth 5.0, riceve le notifiche di app e telefonate in arrivo, cui però – in assenza del microfono – non si può rispondere. Attualmente il device è previsto in Malesia, per circa 46 euro, con il cinturino che, su un lato, presenta il claim “dare to leap”.

Il modello Watch 2 Pro, sotto il display esteso a 1.75 pollici con risoluzione da 385 x 320 pixel, luminoso sino a 600 nits di picco, propone una batteria più generosa, che con i suoi 390 mAh offre 14 giorni d’autonomia, e il GPS integrato: le restanti specifiche e funzioni sono uguali al modello base. In questo caso, il device, sempre distribuito direttamente in Malesia, può già arrivare in Occidente, via Aliexpress, a 46,21 euro (con spedizione Standard Shipping gratuita).

Realme Buds Wireless 2 è una neckband (Kandi Yellow o Kandi Grey, circa 25 euro) impermeabile IPX5 e leggera (29 grammi) che, sul collare, conserva il telecomandino per gestire volume, chiamate e musica: da esso si dipartono i cavi verso gli auricolari in-ear con pareti magnetiche esterne, che celano driver da 13.6 mm con attenzione ai bassi (bass boost), codec hi-res Sony LDAC e modalità a bassa latenza (88 ms) per il gaming, concesse al Bluetooth dal chip proprietario R2. Ormai una routine, la cancellazione attiva del rumore circostante, sino a 25 decibel, è assicurata grazie ai microfoni, con l’utente che potrà avere contezza di quel che accade intorno ricorrendo alla modalità trasparenza. Attrezzata per la ricarica rapida Dart (10 ore in 12 minuti), in ragione della batteria da 135 mAh garantisce un’autonomia, facendo a meno dell’ANC e LDAC, di 22 ore: diversamente l’ANC porta l’autonomia a 18 ore, la LDAC a 11, mentre a 10 ore si cala ancora usando ambedue le soluzioni, e col volume regolato al 50%.

La neckband Realme Buds Wireless 2 Neo, nelle colorazioni Kandi nero, blu e verde, scala l’impermeabilità all’IPX4, ma risulta messa a dieta (23.1 grammi): c’è sempre il Bluetooth 5.0 con la modalità a bassa latenza da 88 mm. I driver bass boost, però, sono da 11.2 mm, coadiuvati nella qualità d’ascolto dalla tecnologia Enviroment Noise Cancellation meglio nota come ENC: la batteria, da 150 mAh, offre 17 ore di funzionamento ma, in 10 minuti di ricarica rapida, si guadagnano altre 2 ore (120 minuti).

L’ultimo device indossabile, via laccetto per lo zaino o il polso, è lo speaker compatto (113 grammi) e impermeabile (IPX5) Realme Pocket Bluetooth Speaker (79 ringgit malesi, o 16 euro), cui il Bluetooth 5.0 regala un collegamento a 10 metri con la sorgente audio ed il supporto ai codec AAC/SBC: attrezzato con driver dinamici da 3W offre la tecnologia Bass Boost e un equalizzatore con 3 preset (via app Realme Link). Associato a un gemello, permette la riproduzione stereo mentre, da solo, via microfono, permette di gestire le chiamate in vivavoce. Grazie alla batteria da 600 mAh, caricabile in Type-C in poco più di un paio d’ore, offre 6 ore di funzionamento.