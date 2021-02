Realme Narzo 30 Pro e Narzo 30A: ufficiali i gaming phone per la generazione Z

In vendita dal prossimo 4 Marzo, tramite lo store ufficiale del brand, e l’e-commerce Flipkart, sono stati presentati (con vendita dal 4 Marzo) in India i nuovi smartphone medio-gamma Realme Narzo 30 Pro e 30A, animati da Android 10 (sotto Realme UI) e concepiti per i giovani gamers della generazione Z.

Realme Narzo 30 Pro (162,2 x 75,1 x 9,1 mm, per 196 grammi, Blade Silver o Sword Black) scende in campo con un display LCD IPS da 6.5 pollici risoluto in FullHD+ su una superficie del 90.5% di screen-to-body, con valori alti sia per il refresh rate (120 Hz) che per il touch sampling (180 Hz), adatto a lunghe visioni, grazie alla modalità di protezione della vista, e all’aperto, tramite la modalità “sunlinght”, che porta la luminosità sino a 600 nits. La selfiecamera, inserita in un foro in alto a sinistra, ammonta a 16 megapixel (f/2.1): nello spallino posteriore a sinistra è presente un bumper rettangolare che ospita, con assetto a L comprensivo del Flash LED, una tripla fotocamera, da 48 (principale, f/1.8, 6 lenti), 8 (ultragrandangolo a 119°, f / 2.3), e 2 (macro a 4 cm, f/2.4) megapixel. In tema di sound, risultano avallati il supporto a un output Hi-RES (24-bit/192kHz), ed al Dolby Atmos.

Lo scanner per le impronte digitali è stato sloggiato a destra, sul frame laterale. Già visto a bordo del Realme X7, scende in campo il processore octacore (2.4 GHz) Dimensity 800U di Mediatek, affiancato dalla GPU Mali-G57 MC3: gli assetti mnemonici di RAM e storage (espandibile via microSD) sono due, rispettivamente da 6+64 GB (16.999 rupie, o 193 euro) e da 8+128 GB (19.999, o 227 euro).

A livello energetico, risulta integrata una batteria da 5.000 mAh (25 giorni di stand-by, 8 ore di gaming, 18 ore di streaming video, 37 ore di chiamate), con ricarica rapida (50% in 25 min) Dart Charge da 30W (via chip di protezione intelligente a 5 livelli), capace di caricarsi totalmente in 65 minuti via microUSB Type-C. Grazie alla super modalità di risparmio energetico attivata al 10% di carica residua, si ottengono 34 ore di stand-by, o 81 minuti di messaggiate su WhatsApp se attivata al 5%. Le connettività prevedono, nel Realme Narzo 30 Pro, il Dual SIM con 4 e 5G (standalone e non, su ambedue le SIM), il Bluetooth 5.1 (A2DP, LE, aptX HD), il Wi-Fi ac dual-band (funzionante anche col 5G per una “dual network acceleration”), il jack da 3.5 mm ed il GPS (Glonass, A-GPS, Galileo).

Accanto al fratello maggiore, dal gruppo BBK Electronics è stato presentato anche il Realme Narzo 30A (164,5 x 75,9 x 9,8 mm, per 207 grammi, Laser Black e Laser Blue), mosso dal processore octacore (2.0 GHz) Helio G85 e dalla GPU Arm Mali-G52 MC2 ampiamente apprezzati sul rivale Redmi Note 9: gli assetti mnemonici, di RAM (LPDDR4X) e storage (espandibile sino a 256 GB), prevedono 3+32 (8.999 rupie, circa 103 euro) e 4+64 GB (9.999 rupie, circa 114 euro).

La batteria, da 6.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W, assicura – secondo l’azienda – 4 giorni di autonomia, a patto di farne un uso moderato, ovvero 46 giorni di stand-by, 52 ore di chiamate, 27 ore di YouTube, 114 ore di riproduzione musicale e, con la super power saving mode quando al 5%, 3 giorni di stand-by, 6 ore di riproduzione musicale, 2.6 ore di chiamate, 80 minuti di WhatsApp: anche in questo caso, non manca la ricarica inversa.

In termini di multimedialità, Il Realme Narzo 30A sfoggia un display panoramico (20:9) HD+ da 6.5 pollici, esteso sull’88.7% di screen-to-body, molto luminoso, con un notch a goccia atto a ospitare la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0, HDR, pixel a 1.12 micron, 26mm): un bumper squadrato sul retro, ove è presente anche lo scanner per le impronte digitali, ospita assieme al Flash LED, una dual camera, da 13 (principale, f/2.2, PDAF, panorama, HDR, video a 1080p@30fps) e 2 (monocromatico, f/2.4) megapixel. Lato connettività, rispondono presenti all’appello il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il GPS (A-GPS, Glonass), una microUSB Type-C ed il jack da 3.5 mm.