Realme Buds Wireless 2S: ufficiale la neckband con audio Dirac Real HD

Ascolta questo articolo

Un tablet, degli auricolari, il primo display dell’azienda, un nuovo smartwatch. All’evento aIoT organizzato nelle scorse ore da Realme in India mancava, forse (a meno di un’eventuale one more thing), solo una neckband, lacuna colmata non a caso con l’arrivo della nuova Realme Buds Wireless 2S.

Erede della Realme Buds Wireless 2, alla quale somiglia molto, la successiva fascia da collo Realme Buds Wireless 2S può essere usata comodamente durante lo sport, essendo impermeabile a schizzi di pioggia e sudore (IPX4), ma anche molto leggera (23.1 grammi) e per nulla fastidiosa al collo, con le due unità di emissione che vanno in “sonno” quando collegate magneticamente l’una all’altra, e che si riattivano connettendosi alla sorgente quando divise.

All’interno dei due ugelli di emissione, la Realme Buds Wireless 2S ospita driver da 11.2 mm, pompati belle basse frequenze dal supporto della tecnologia Bass Boost+, con un output sonoro che risulta di gran qualità (Real HD) grazie alla collaborazione dei francesi di Dirac. Lato chiamate, l’utente può confidare in telefonate sempre nitide, anche negli ambienti più caotici, grazie alla AI ENC (Environmental Noise Cancellation, cancellazione del rumore ambientale via algoritmi AI based).

La connessione alla sorgente musicale, nella neckband Realme Buds Wireless 2S, avviene mediante lo stabilissimo Bluetooth 5.3: quest’ultimo supporta la connessione multi-point con due dispositivi con commutazione rapida dall’uno all’altro, implementa il codec AAC e beneficia, in particolari contesti (gaming, visione d’un film), di un’apposita modalità a bassa latenza (88 millisecondi). Sul piano del controllo, come tutte le fasce da collo, non fa eccezione la Realme Buds Wireless 2S, che propone i comandi in linea sul telecomandino a filo, con i pulsanti per il volume e il tasto multi-funzione, per gestire le telefonate, i media e il riscorso all’assistente vocale.

La batteria della neckband Realme Buds Wireless 2S, caricabile attraverso la porta microUSB Type-C, assicura 24 ore di funzionamento dopo ogni rabbocco energetico, con la ricarica rapida che, in appena 20 minuti di collegamento, mette a disposizione ben 20 ore di operatività. Ideata nei colori blu e nero, la Buds Wireless 2S di Reame costerà 1.499 rupie, circa 18 euro, non appena scadrà la promo d’esordio, appena partita al prezzo di 1.299 rupie (sui 16 euro) presso vari negozi fisici, su Flipkart e nello store ufficiale del brand.