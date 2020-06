Oppo Band: ecco la prima smartband dello spin-off di OnePlus

Assieme ai cameraphone Oppo Reno 4 ed agli auricolari Bluetooth Enco W51, Oppo, sotto-brand di OnePlus, ha presentato un wearable che rappresenta una “prima volta” per il marchio gestito da BBK, ovvero la Oppo Band, chiamata a battagliare con le xiaomiane Redmi Band e Mi Band 4.

Oppo Band risulta concepita in due differenti varianti stilistiche: quella standard, viola o nera, presenta un cinturino in gomma TPU, mentre la versione chic, con anello metallico (acciaio) a incorniciare la capsula e cinturino in pelle, può essere preferita in Quicksand Gold con placcatura in oro a 24 carati, o in nero. Da segnalare che la versione lussuosa è quella che risulta equipaggiata col modulo NFC (ad oggi usabile solo in Cina, nei trasporti pubblici e con il circuito AliPay).

Comune ad ambedue le versioni è la scheda tecnica della Oppo Band, con un AMOLED display da 1.1 pollici, curvo ai bordi (2.5D) e con la totale copertura (100%) dello spazio colore DCI-P3: sulla superficie visuale in oggetto, sarà possibile barcamenarsi tra più di 160 watchface.

Il dorso presenta un cardiofrequenzimetro per rilevare (anche 24/7) la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), con allarmi nell’uno (eventuali aritmie) e nell’altro caso (apnee notturne durante il tracciamento del sonno). Ovviamente, non manca il feedback in 12 attività sportive comprensive del nuoto, stante la certificazione d’impermeabilità sino a 50 metri di profondità, o 5 atmosfere.

Connesso via Bluetooth con lo smartphone, ne gestisce la musica, e visualizza le notifiche per chiamate ricevute, mail, messaggi, app, ed alert. In termini di autonomia, Oppo Band si affida a una batteria da 100 mAh che, caricata da 0 a 100 in 1.5/2 ore, assicura fino a 2 settimane di operatività. Disponibile all’acquisto partendo dal mercato cinese, la Oppo Band costa circa 24 euro (199 yuan) in versione base, mentre quella modaiola sale a pressappoco 31 euro (249 yuan). L’azienda ha comunicato, inoltre, l’intenzione di commercializzarne prossimamente anche delle versioni “Evangelion” (in riferimento all’anime Neon Genesis Evangelion) come già fatto per gli auricolari Enco W31, e lo smartwatch Oppo Watch.