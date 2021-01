MaxPad I10: ufficiale il primo tablet (con 4G) targato BMAX

Abbandonando i consueti territori dei miniPC (es. BMAX B2), dei notebook (BMAX S13) e dei convertibili (BMAX Y13), e con la finalità di espandere il proprio listino a nuove categorie di prodotto, la cinese BMAX ha ufficializzato il suo primo tablet BMAX MaxPad I10.

Realizzato in metallo, il MaxPad I10 è sottile (245 x 164 x 8.8 mm) e leggero (550 grammi), ma sufficientemente resistente alle sollecitazioni, e con spessore sufficiente a integrare un jack da 3.5 mm, per coloro che non volessero sfruttare il Bluetooth 5.0 per avvalersi delle cuffie. Il frontale non ottimizza troppo le cornici, spesse, attorno al display LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto in FullHD: ciò consente, però, di includere una selfiecamera, lungo la cornice orizzontale alta, che vada oltre il VGA, con una risoluzione di ben 2 megapixel.

Il retro del tablet BMAX MaxPad I10 propone sullo spallino di sinistra una fotocamera mono, da 5 megapixel, con un Flash LED che agevola negli scatti notturni: a completare l’array multimediale concorrono gli speaker stereo. Supportati da Android 10, il processore octacore (1.8 GHz) Unisoc Tiger T610, già visto a bordo di altri tablet, e la scheda grafica Mali-G52, si avvalgono di 4 GB di RAM (LPDDR4) e di 64 GB di storage: quest’ultimo può essere espanso con altri 2 TB, via microSD, rinunciando però alla seconda delle due SIM (dual stand-by) supportate.

Oltre al GPS (Galileo), le connettività del tablet BMAX MaxPad I10 annoverano il 4G con chiamate VoLTE, il Wi-Fi ac dual band, e la porta microUSB Type-C, che trasferisce i dati, ma soprattutto carica la corposa batteria da 6.000 mAh, accreditata di 7 ore di autonomia.

Per l’acquisto, è possibile rivolgersi innanzitutto all’importatore Bangood, con pre-ordini che prevedono prezzi differenti a seconda del lotto coinvolto, con i primi 200 pezzi venduti a 115,48 euro, e gli ultimi 500 prezzati a 123,72 euro, all’insegna di un listino finale fissato a 131,97 euro. Diversamente, il ricorso all’importatore Aliexpress consente di accaparrarsi il nuovo tablet BMAX MaxPad I10 a partire da 140,94 euro, con opzioni che prevedono anche l’inclusione di cover e pellicole protettive.