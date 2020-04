BMAX S13: varato il notebook low cost con vocazione premium

Dopo la sortita nel campo dei mini tower dello scorso Febbraio, il brand cinese BMAX torna ad occuparsi del suo primo amore, i portatili low cost di qualità attraverso l’ultrabook (6.5 mm di spessore per 1.3 kg di peso) BMAX S13, lanciato – con tanto di promozione presso l’importatore asiatico Bangood – con un tradizionalmente invidiabile rapporto tra qualità e prezzo.

BMAX S13 mette in campo un display LCD IPS (178° ai lati) da 13.3 pollici, risoluto in FullHD che, grazie alle cornici laterali da 15 mm, si fregia di un buon screen-to-body ratio (76.5%): la videocamera, per le chiamate su Skype, effettuate a una risoluzione di 0.3 megapixel, è – come di consueto – alloggiata nella cornice alta.

Il corpo macchina del BMAX S13 propone ai lati diverse porte, tra cui due USB 3.0 (una per lato, ma niente Type-C), un lettore di microSD, una micro HDMI, un jack da 3.5 mm, e l’ingresso per l’alimentazione: la connessione ad internet è garantita secondo lo standard Wi-Fi ac dual band, mentre la facoltà d’avvalersi di una tastiera wireless è assicurate mediante il supporto al Bluetooth 5.0.

L’interazione con l’interfaccia di Windows 10, nel BMAX S13, avviene mediante una comoda keyboard che, pur non avendo il tastierino numerico, ottimizzando le cornici laterali (3 mm), guadagna una buona distanza tra i tasti full sized, per una comoda digitazione: il touchpad, ampio (11 cm di diagonale), supporta le gesture multi-touch del sistema operativo di Redmond.

Il motore processuale del notebook BMAX S13 è formato dal dual core (da 1.1 a 2.6 GHz in TurboBoost) Intel N400, un chip a 14 nanometri di 8a generazione (Gemini Lake) abbinato a una GPU integrata Intel UHD 600 di 9a generazione, capace di supportare flussi video anche in 4K@60fps. La RAM, più veloce del 50% rispetto al modello precedente, è una LPDDR4 da 8 GB, mentre lo storage, SSD, ammonta a 128 GB, e può essere espanso di 1 TB ulteriore mediante il facilmente raggiungibile slot M.2.

In termini di autonomia, il laptop BMAX S13 arriva in commercio, prezzato a 249.99 dollari, con uno sconto del 38% sul prezzo normale (399.99 dollari), con una batteria da 10.000 mAh che, di suo, assicura 6/8 ore di operatività di meda intensità.