BMAX B3 Plus: in offerta lancio il miniPC portable animato da Windows 10

Usualmente focalizzato sulla realizzazione di ottimi ed economici ultrabook, il brand cinese BMAX si è da poco cimentato anche nell’assemblamento di un computer desktop, naturalmente molto compatto e leggero che, battezzato come “B3 Plus”, risulta molto trasportabile e, al fine, collocabile un po’ ovunque.

BMAX B3 Plus (12.50 x 11.20 x 4.70 cm, per 450 grammi) ha la forma di una piccola scatola squadrata, dagli angoli finemente arrotondati, con un tettucio quasi in stile grafico “Transformers”. Il volume interno consente una discreta dissipazione del calore, generato dal processore Intel Pentium Gold 5405U, una CPU dual core tarata a 2.3 GHz di clock frequency, abbinata a una scheda grafica Intel HD Graphics 610 di 9a generazione, capace di supportare anche flussi video in 4K@60Hz.

La RAM, messa a disposizione del BMAX B3 Plus, è formata da 8 GB (DDR4) mentre lo storage, SSD, si attesta sui 256 GB: per espandere quest’ultimo, si può ricorrere al lettore di schedine TF, o allo slot da 2.5 pollici, in cui inserire un SSD da 1 TB massimi, o un hard disk meccanico non oltre i 2 TB di capienza.

Presenti le più classiche delle connettività senza fili, tra cui il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ac dual band, il BMAX B3 Plus non si fa mancare una buona dotazione di porte, stante la presenza di un jack da 3.5 mm, di una RJ45 per l’Ethernet LAN, di un ingresso DC per l’alimentazione a 12V, di porte per connettere schermi esterni (HDMI e mini DisplayPort), e di un trittico di USB (una Type-C e due Type-A, di cui una 2.0 e una 3.0).

Animato da Windows 10, il miniPC BMAX B3 Plus è usualmente prezzatoc, su Gearbest, al prezzo di 358.80 euro ma, al momento, è in offerta lancio, scontato del 15%, al prezzo di 303.60 euro.