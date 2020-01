BMAX Y13: in promo il nuovo convertibile ultraleggero, con Windows 10

Ultimamente, come visto anche al CES 2020, sempre più produttori di hardware informatico puntano alla leggerezza e alla versatilità nel realizzare i propri notebook: anche la cinese BMAX ha seguito questo trend, nel presentare il loro recente convertibile BMAX Y13, out-of-the-box con Windows 10.

BMAX Y13, erede del modello dello scorso Agosto, ha un telaio (31 x 21 x 1.47 cm, per 1.25 kg) in alluminio con, ai lati, diversi elementi: a destra vi è il tasto d’accensione, il jack da 3.5 mm, lo slot per microSD, una Type-C per lo scambio dei dati, laddove a sinistra vi è l’ingresso per l’alimentazione e l’altra Type-C, utile anche per la ricarica.

Il corpo macchina termina in alto con una tastiera full-size dotata di 2 livelli di retroilluminazione, contro la quale si staglia il display, un pannello da 13.3 pollici con risoluzione FullHD declinata secondo il rapporto panoramico a 16:9, touch sino a 10 dita simultanee stante la cerniera a 360°, IPS per ottimi angoli di lettura, capace di vantare l’81.7% di screen-to-body nonostante l’esile cornice superiore ospiti una webcam da 1 megapixel (con annesso microfono).

Il cuore pulsante del BMAX Y13, che in termini di autonomia arriva a coprire le 8 ore di lavoro con una ricarica (rapida), è formato dall’efficiente (6 W) processore quadcore (da 1.1 a 2.4 GHz) Intel Ceron N4100, dell’ottava generazione (Gemini Lake), abbinato alla scheda grafica Intel Graphics 600, di 9a generazione (con 700 MHz di clock). La RAM (LPDDR4) ammonta ad 8 GB, mentre 256 ne conta lo storage, a stato solido (con interfaccia M.2), idoneo ad avviare il notebook in 8 secondi: in ambito connettività, infine, si registra la presenza d’un modem per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi n a doppia banda.

Usualmente, il notebook convertibile BMAX Y13 sarebbe prezzato 498.22 euro ma, grazie ad una promo flash sull’importatore GearBest, è possibile accaparrarselo con uno sconto del 33%, quindi a 334.11 euro, cui ne vanno aggiunti altri 5 circa per la spedizione in Italia.