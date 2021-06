Lenovo porta al MWC 2021 tanti tablet e un nuovo smart clock

A MWC 2021 iniziato è Lenovo il marchio che apre le danze, mettendo in campo, dopo gli annunci dei giorni scorsi relativi a notebook, monitor, accessori, e Chromebook, una serie di prodotti destinati a professionisti in mobilità e all’intrattenimento multimediale, tra cui tablet e un nuovo smart clock (terza iterazione dopo i modelli del 2019 e del 2020), accreditati dell’assistenza, via mail, chat e telefono, Lenovo Premium Care.

Ad accomunare i gemelli diversi Yoga Tab 11 e Yoga Tab 13 sono la possibilità di usarli con una Lenovo Precision Pen 2 da acquistare a parte, la facoltà di possibilità di appenderli o appoggiarli su una superficie piana, facendo affidamento sul retrostante predellino in acciaio inossidabile, e l’installazione dell’hub Google Entertainment Space che raggruppa (a sinistra della home) i servizi di intrattenimento dell’utente, sia free che a pagamento, riguardanti film, programmi, libri e giochi.

Yoga TAB 11 (Luglio, 349 euro) ha una scocca rivestita in tessuto Storm Grey sulla quale spicca un display IPS da 11 pollici, di tipo TDDI, risoluto in 2K, abilitato al Dolby Vision, con 400 nits di luminosità, 60 Hz di refresh rate: se il sistema operativo è sempre Android 11, il processore cambia a seconda della presenza o meno dell’LTE (nel primo caso, Mediatek ha messo a disposizione il chip Helio G90T MT8789, nel secondo l’Helio G90T MT8185), anche se gli allestimenti mnemonici in appoggio, tra RAM (LPDDR4) e storage, sono sempre due, da 8+256GB e 4+128GB. Adatto alle famiglie, il device cura molto anche il comparto multimediale, con due microfoni e quattro speaker JBL predisposti per il Dolby Atmos. La batteria, da 7.500mAh, con carica rapida a ricarica 20W, contribuisce ai 655 grammi di peso.

Yoga Tab 13 (830 grammi, solo Wi-Fi 6 o anche con LTE, Giugno, 799 euro) ha un telaio color Shadow Black, rivestito in Alcantara di realizzazione italiana: il display, che può essere usato anche come monitor secondario sfruttando il cavo (incluso) micro-HDMI-USB, è un pannello LTPS da 13 pollici, risoluto in 2K, sempre con 60 Hz, Dolby Vision e 400 nits, ma anche con la copertura del 100% sulla scala colore sRGB. Presente una fotocamera da 8 megapixel, gli speaker JBL per l’audio premium predisposto al Dolby Atmos sono sempre 4, ma i microfoni crescono a 3. Ad animarlo, sul piano hardware, traendo energia da 10.000mAh di batteria, bastevole per 12 ore di riproduzione multimediale, ricaricabile a 30W, è il processore Snapdragon 870, sia nell’allestimento di RAM (LPDDR5) e storage da 8+128 che in quello da 8+256 GB.

Il Lenovo Tab P11 Plus (490 grammi, Luglio, 299 euro), cadenzato nelle nuance Slate Grey, Modernist Teal, Platinum Grey, ha un display LCD IPS da 11 pollici, risoluto in 2000×1200 pixel, con il 70% di copertura sullo spazio colore NTSC, sempre con 400 nits e 60 Hz: sul versante audio, oltre a 4 speaker Dolby Atmos, vi sono due microfoni col riconoscimento vocale migliorato dagli algoritmi Smart Voice DSP (cancellazione eco, rumori, beamforming, etc). Nei tre allestimenti di RAM (LPDDR4) e storage previsti, ovverosia da 4+64GB, 4+128GB, e 6+128 GB, il processore è sempre il MediaTek Helio G90T, e la batteria, da 7.500 mAh, caricabile a 20W, permette di riprodurre multimedia in streaming per 12 ore.

A poco meno di un anno dai predecessori, arriva la terza generazione dei tablet Lenovo Tab M7 ed M8, sia solo Wi-Fi che anche LTE, alcuni dei quali (come allestimenti) capaci di diventare smart display grazie alla Smart Charging Station. Il primo modello (Iron Gray, Giugno, 119 euro) ha un display LCD IPS TDDI da 7 pollici risoluto a 1024×600 pixel con 350 nits, due fotocamere (davanti e dietro, a fuoco fisso) da 2 megapixel e un comparto audio, predisposto per il Dolby Atmos, con 1 microfono e 1 speaker: sotto il cofano il processore è il MediaTek MT8166 se solo Wi-Fi, o il MediaTek MT8766 se anche con 4G, mentre le memorie, RAM (LPDDR4) e storage (EMCP), si combinano in 2+32 GB. La batteria, in questo caso, assicura 10 ore di streaming multimediale.

Il secondo modello (Iron Grey, Platinum in versione liscia, Iron Grey con la dock) calibra il display LCD IPS TDDI a 8 pollici secondo la risoluzione a 1280×800 pixel: anche sul piano fotografico migliorano di poco le specifiche visto che, se la selfiecamera rimane a 2 megapixel con fuoco fisso, quella posteriore arriva a 5 megapixel, con autofocus: di base, l’audio è uguale al modello più piccolo ma, innestando la docking, si ottengono altri due speaker con Dolby Atmos e altrettanti microfoni. Ad animare il tablet in questione è il processore MediaTek Helio P22T.

Il rinnovato Smart Clock 2 (Agosto, 89,99 euro) è totalmente rivestito in tessuto privo di cuciture, nelle colorazioni Abyss Blue, Shadow Black, Heather Grey, e palesa un display LCD IPS da 4 pollici comprensivo, nella cornice alta, di una fotocamera con cautele per la privacy. Grazie al microfono a lungo campo permette di imporre dei comandi vocali ad Assistant, ottenendo le risposte grazie ai due speaker frontali da 3W dimensionati a 1.5 pollici. Motorizzato dal processore MediaTek MT8167S con 1 GB di RAM e 8 GB di storage, vanta le connettività Wi-Fi n e Bluetooth 4.2. Il suo peso si aggira sui 298 grammi senza ricorrere alla opzionale dock-basetta laterale, che può fungere da luce notturna ma, soprattutto, da piattaforma per la ricarica Wireless Qi di uno smartphone.