MWC 2021: Lenovo anticipa Chromebook, notebook e accessori vari

L’arrivo nelle scorse ore dello smartphone low cost K13 Note è stato solo l’antipasto per il brand cinese Lenovo che, bruciando la concorrenza, ha già annunciato quanto di meglio, in ambito informatico, presenterà alla prossima edizione del Mobile World Congress 2021 di Barcellona.

Sul versante ChromeOS, l’offerta “classica” è rappresentata dal Lenovo IdeaPad 5i Chromebook (1,42kg, Sand e Storm Grey). Quest’ultimo, provvisto di varie porte, tra cui il jack da 3.5 mm, tre USB 3.1 (un paio Type-C), un lettore di microSD, esibisce un display LCD IPS FullHD da 14 pollici sormontato da una webcam con otturatore per la privacy, capace di accompagnare l’utente nelle videoconferenze in tandem con una coppia di speaker stereo da 2W certificati Waves MaxxAudio. Tra i processori presenti, a partire dal basico Pentium 7505, vi saranno anche gli Intel di 11a generazione, tra cui l’Intel Core i3-1115G4 e (per il mercato italiano) il Core i5-1135G7: la RAM sarà da 4 o (per l’Italia) 8 GB, laddove lo storage SSD passerà da 128 a 256, toccando punte (es. nel Bel Paese) di 512 GB. Corredato delle connettività senza fili Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ax, accreditato di un’autonomia di financo 10 ore, il Lenovo IdeaPad 5i Chromebook sbarcherà in alcuni mercati, partendo da 399,00 euro, in quel di Luglio.

Il convertibile Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (Abyss Blue e Iron Grey) condivide col modello classico diverse specifiche, tra cui la webcam a 720p, il segmento dell’audio stereofonico, la dotazione di porte e di connettività, come pure l’autonomia di 10 ore massime: il display, da 13.3 pollici risoluto in FullHD, di tipo LCD IPS con opzione per l’OLED, è però ruotabile di 360° in modo da poterlo usare, con la Lenovo Digital Pen da comprare a parte, qualche taccuino digitale per prendere appunti o disegnare: sotto il cofano, i processori, anche qui comprensivi di iterazioni entry level (Pentium 7505 e Celeron 6305), prevedono il possibile ricorso all’ultima generazione Intel, attraverso gli Intel Core i3-1115G4 e Core i5-1135G7, con la RAM da 4 od 8 GB e lo storage da 32 a 64 GB se eMMC, o da 128, 256, 512 GB se SSD. Preventivato con un listino a partire dai 399 euro, in Italia arriverà nell’allestimento con 8 GB di RAM, 512 GB di SSD, e processore i5-1135G7.

Sul versante dei notebook con Windows 10, si parte con l’aggiornamento del ThinkPad X1 Extreme Gen 4. Si tratta di un notebook esile (circa 1,81 kg per 17,7mm di spessore) che accompagna la mobilità e le esigenze di lavoro remoto anche con l’opzione per il 5G Wireless WAN1 (oltre a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2): il display da 16 pollici, quasi senza cornici (edge-to-edge), può arrivare all’UHD+ (con opzione touch, Dolby Vision e 600 nits) di risoluzione (in alternativa al solo non touch QHD+) ed è sormontato da una webcamera FullHD con doppio microfono predisposto per la cancellazione del rumore e speaker stereo rivolti verso l’utente (ai lati della tastiera retroilluminata), ingranditi del 20% e capaci di supportare il Dolby Atmos. Sotto il cofano in fibra di carbonio, con resistenza agli stress test militari, i processori Intel di 11a gen arrivano al massimo con gli i9 vPro della serie H, mentre le GPU Nvidia RTX vanno dalla 3050 Ti alla 3080 (3060 e 3070 comprese): la RAM (DDR4) può essere settata sino a 64 GB, con lo storage SSD (M.2, via doppia unità) in grado di soddisfare ogni esigenza, sino a 4 TB. Rimane alta l’autonomia, di 10.7 ore, grazie alla batteria da 90Wh, nonostante sia da alimentare anche un elaborato sistema di raffreddamento, con camera di vapore ed heatpipe in rame, e la connettività senza fili sia all’ultimo grido, col Wi-Fi 6: anche il prezzo non lascia indifferenti, facendosi sentire già a partire da 2.099 euro.

Il ThinkPad L13 Gen 2 (anche in versione convertibile, ThinkPad L13 Yoga Gen 2, con touch di ruolo, Integrated Pen opzionale, e 10.6 ore di autonomia, partendo da 749 euro) spicca per dotazione molto ricca di porte, visto che, alle quattro USB (due Type-C), si affianca una HDMI, il lettore di schede SD, e il jack da 3.5 mm: ovviamente, le connettività senza fili non mancano, col BT 5.1, il Wi-Fi 6, e l’opzione LTE. Pur essendo un modello molto piccolo, come confermato dal display (touch o meno) da 13.3 pollici FullHD o HD, non manca una certa cura per la sicurezza, con un fingerprint per le impronte digitali, e l’attenzione ai meeting online, vista la webcam HD. In questo modello, si opta per AMD, con i processori che arrivano alla Ryzen 5000 series (anche Pro), in grado di contare su un massimo di 16 GB per la RAM e di 1 TB in SSD (PCIe) per l’archiviazione. La batteria, da 47 Wh, promette di arrivare a 10.8 ore di operatività: anche il prezzo, a partire da 649 euro (Agosto), non sarà un limite per il mobile worker.

Gli accessori

Al MWC 2021 Lenovo porterà anche tanti accessori. Con la colorazione Raven Black, il monitor portabile ThinkVision M15, provvisto di LCD IPS FullHD da 15.6 pollici, metterà a disposizione (per 229 euro) una porta USB Type-C: optando per la nuance Arctic Grey (sempre a 229 euro) ci si porterà a casa la variante Lenovo L15. Qualcosa di più sostanzioso, e stanziale, cioè da scrivania, si ottiene con i display Lenovo L27m-30 (299 euro) e Lenovo L32p-30 (479 euro), uniti dalla presenza di 4 porte USB 3.2, ma distinti dal fatto che il modello leggermente più grande benefici pure del AMD FreeSync. A questi dispositivi potrà essere collegata la webcam FullHD MC50 (Settembre, 99 euro), con doppio microfono, noise cancelling, zoom digitale 4x, aggancio magnetico con inclinazione integrata, e LED rosso per indicare l’ON su video e/o microfono. L’occasione si è rivelata propizia anche per rivelare, nella linea Lenovo Go, tastiere ergonomiche, mouse, anche verticali, pad numerici, e powerbank (anche con il Wireless Qi “Power by Contact” di Energysquare).